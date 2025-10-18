Januártól tényleg lesz vécépapír minden kórházban?

A kormány elkötelezett a megfelelő kórházi higiénia biztosítása mellett, ennek érdekében szükségesnek tartja a kórházakban használt alapvető higiénés termékek központi beszerzését és annak 2026. január 1-től való biztosítását az állami fenntartású fekvőbeteg ellátást végző egészségügyi intézményekben – ez áll egy péntek este megjelent, a hvg.hu által kiszúrt kormányrendeletben, amellyel egyúttal kibővítették a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság feladatkörét „betegforgalom részére megnyitott vizesblokkokban kézmosószer és toalettpapír biztosításával”.

Takács Péter egészségügyi államtitkár alig egy hónapja beszélt arról, matematikai képtelenség, hogy mindig minden kórházi vécében legyen papír. Úgy tűnik, ezt a képtelenséget próbálja megoldani a kormány januártól.

A rendeletet Magyar Péter a Facebook-oldalán úgy kommentálta,

„15 év kormányzás után Orbán Viktor eljutott oda, hogy meg kéne oldani, hogy legyen a kórházainkban szappan és vécépapír. Ehhez kormányrendeletet kellett hozni”.

Úgy legyen!

Fotó: DepositPhotos.com

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, „Orbán Viktor miközben 5 dimenziós világmegváltást játszik, egy átlagos hétfőt sem tud megszervezni Magyarországon. Kigyulladó mozdonyok, összeomló közszolgáltatások, kisemmizett nyugdíjasok, Európa-rekorder infláció, 10 ezer megszüntetett kórházi ágy és 225 bezárt kórházi osztály, megélhetési válság és magára hagyott magyar vidék. Ez Európa leggazdagabb miniszterelnökének mérlege. Minden más porhintés és propaganda hazugság.”

„Kevesebb mint hat hónap múlva arról döntünk, hogy továbbra is maradunk-e egy átverés show statisztái, vagy végre elindulunk egy működő és emberséges ország felé” – tette hozzá a bejegyzésben.