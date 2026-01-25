2p

Járvány: nagyjából minden kétszázadik magyar megbetegedett

A legtöbb influenzás Komárom-Esztergom megyében van.

A múlt héten, január 12-18. között 45 700-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, míg 216 300-an akut légúti fertőzés tüneteivel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az NNGYK honlapján elérhető adatokból az derül ki, hogy az influenzások száma több mint 7 százalékkal, a légúti fertőzés miatt orvoshoz fordulóké 2,5 százalékkal nőtt – írja a 444.

Az influenzával orvoshoz forduló betegek 36,4 százaléka, a többi fertőzöttnek 44,7 százaléka 14 év alatti gyerek, így ebből a korosztályból összesen 113 ezren betegedtek meg a múlt héten. A népegészségügy jelentése szerint akut légúti megbetegedések halmozódásáról kilenc jelentés érkezett, ezek egy bölcsődét, két óvodát, öt általános iskolát és egy szociális intézményt érintettek. „Öt járványban történt légúti mintavételezés, melyből a jelentés írásáig két járvány esetében a laboratóriumi vizsgálatok az influenza A vírus kóroki szerepét igazolták” – írja az NNGYK jelentése.

Országosan 100 000 lakosból 477 kereste fel orvosát influenzás tünetekkel, illetve panaszokkal, vagyis nagyjából minden kétszázadik magyar betegedett meg. Lakosságarányosan a legtöbb influenzás Komárom-Esztergom megyében van, itt csaknem minden századik ember megbetegedett. A helyzet Bács-Kiskun megyében a legkedvezőbb, míg a fővárosban 100 000 lakosra 512 influenzás jutott.

