A jelenlegi háziorvosi praxisok száma fenntarthatatlan — a NEAK főigazgató-helyettese szerint

A háziorvosok korfája sem áll túl jól, az alapellátásban dolgozó orvosok átlag életkora 60 év, a csúcséletkor 66 év, az alapellátó orvosok 10 százaléka pedig 75 évnél is idősebb – sorolta az adatokat Körösi László.

Az egészségbiztosító márciusi adatai szerint 341 felnőtt, 238 gyermek és 392 vegyes praxis volt üres. Ez összesen 971 betöltetlen háziorvosi szolgálatot jelent, mondta Körösi László, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ellátási főigazgató-helyettese a Magyar Kórházszövetség Mátraházán tartott kongresszusán — számol be róla az Economx.

