Jogerős felszámolás indult a Doktor.24 ellen, Kóka János cáfolt, szabálytalan a bírói eljárás

Jogerős felszámolási eljárás indult a Doktor24 Medicina Zrt. magánegészségügyi szolgáltató cégcsoport ellen, de a cégcsoport szerint nem fizetésképtelenség, hanem súlyos eljárásjogi szabálytalanságok állnak a döntés hátterében – írja a Telex.

Az ország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatójának számító Doktor24 társalapítója Kóka János, korábbi gazdasági miniszter. A hírre a cégcsoport is reagált, közleményük szerint a vita egy évekkel ezelőtti 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amit jogi alapon jóhiszeműen vitattak.

Szerintük az eljárás két ponton is megsértette a törvényes garanciákat.

„Egyrészt a másodfokú döntést a bíróság csaknem négyhetes késéssel kézbesítette, másrészt a felszámolást három nappal azelőtt rendelték el és tették közzé, hogy a másodfokú döntést részünkre joghatályosan kézbesítették, és ezzel az jogerőre emelkedett volna. Álláspontunk szerint ezekkel a mulasztásokkal megfosztották társaságukat attól a törvényben biztosított jogától, hogy megismerje a másodfokú eljárás eredményét és a követelés kiegyenlítésével elkerülhesse a felszámolást” – írták.

A cégcsoport szerint a másodfokú döntés kézhezvételének napján a teljes követelést kiegyenlítették, ezt igazolta a hitelező is, közösen kezdeményezték az eljárás megszüntetését.

Az ügy semmilyen módon nem függ össze a Doktor24 fizetőképességével. Olyan eljárásjogi hibák vezettek el eddig, amelyekről kedden reggel meggyőző bizonyítékokat nyújtottunk át a Fővárosi Törvényszék munkatársainak – mondta az Mfornak Kóka János, aki hozzátette, hogy szabálytalan volt a bírói eljárás, és „méltatlan” helyzetbe hozták őket.

Most gyarkorlatilag az történik, hogy az első és a másodfokú bíróság egymásra mutogat, ahelyett, hogy korrigálná a hibákat. Az indok a felszámolási eljárás megindítására ésszerűtlen és megmagyarázhatatlan – fogalmazott megkeresésünkre a volt gazdasági miniszter.

Azt is kiemelte, bíznak abban, hogy a bíróság a benyújtott kérelmük alapján haladéktalanul helyreállítja a jogszerű állapotot. Meggyőződésük, hogy egy jogállamban nem kerülhet veszélybe egy nyereséges, több mint ezer embernek munkát adó, betegek százezreit ellátó egészségügyi vállalat pusztán azért, mert nem gyakorolhatta a törvény által biztosított jogait.

A cég vezetői azt is hangsúlyozzák, hogy a Doktor24 Csoport idei árbevétele megközelíti a 20 milliárd forintot, EBITDA-ja várhatóan meghaladja az 1,5 milliárd forintot. Több mint 1200 munkatársat foglalkoztatnak, klinikáikon és kórházukban több százezer járó- és több tízezer fekvőbeteget látnak el.