4p
Egészségügy AI - Mesterséges intelligencia Digitalizáció Egészségügy és egészségipar Innováció

Jönnek a virtuális páciensek

mfor.hu

A digitális egészségügy új korszakában a mesterséges intelligencia már nem csupán elemzésre alkalmas eszköz, hanem a precíziós orvoslás motorja, amely a diagnosztikától a predikcióig minden szinten felülírja a korábbi korlátokat. A technológia legnagyobb fegyverténye a ritka betegségek elleni küzdelemben a szintetikus adatok és virtuális modellek alkalmazása, ahol a kevés mintaszám ellenére is megbízható szimulációk születhetnek. Ez a folyamat közvetlenül fokozza a betegbiztonságot és felgyorsítja, hatékonyabbá teheti a terápiákat.

Az egészségügyi adatok robbanásszerű növekedésével a mesterséges intelligencia ma már az ellátás egyik nagyon fontos szereplője. Nem egyetlen elszigetelt programról van szó, hanem egy összetett technológiai hálóról, amely biztonságosabb betegutat teremt meg.

Ezek a rendszerek képesek azonosítani a gyógyulást befolyásoló rejtett összefüggéseket, amelyek sokaságát emberi elmével nem tudunk értelmezni, miközben az előrejelző modellek a rendelkezésre álló információkból már azelőtt jelzik a bajt, hogy a tünetek egyértelműen megjelennének.

Az adatok alapján végzett csoportosítás pedig lehetővé teszi a rizikócsoportok pontos elkülönítését, így a megelőzés sokkal célzottabbá válik – hangzott el az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) ritka betegségekről szóló februári konferenciáján.

Az AI már a precíziós orvoslás motorja
Az AI már a precíziós orvoslás motorja
Fotó: DepositPhotos.com

Beszédes hatékonyság

A nemzetközi trendeket figyelve látható, hogy a technológia a diagnosztika élvonalába került. A nagyvilágban a röntgen-, CT- vagy szövettani leletek gépi támogatással történő elemzése már rendkívül magas, helyenként akár 96 százalékos pontossággal működik.

Ez a precizitás drasztikusan csökkenti a diagnosztikai hibák esélyét. Itt kap kulcsszerepet a mélytanulás, amely az emberi agy neuronhálózatához hasonlóan képes feldolgozni az összetett információkat: segítségével a rendszerek még az olyan nehezen értelmezhető forrásokból is következtetéseket tudnak levonni, mint a nyers genetikai szekvenálási adatok.

Szintén globális irányzat a szöveges leletek okos értelmezése és strukturálása. Ahelyett, hogy az orvosoknak több ezer oldalnyi kézzel írt vagy gépelt jegyzetet kellene manuálisan átfésülniük, a nagy nyelvi modellek képesek ezeket strukturált, kutatható adatbázissá alakítani. Ezzel párhuzamosan az adatok integrálása is új szintet lépett: a modern diagnosztika már képes egyszerre elemezni az ultrahangfelvételeket és a klinikai leírásokat, hogy azok együttesen támogassák az orvost a döntéshozatalban. Például a vérmérgezés (szepszis) kockázatának előrejelzésére szolgáló megoldások pedig már olyan szinten bizonyítottak, hogy több típusuk megkapta a legszigorúbb egészségügyi hatósági engedélyeket is.

Hogyan finanszírozható a hosszabb, egészségesebb élet?

Jöjjön el a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferenciára, és megtudhatja!

A rendezvény nemzetközi kutatók, egészségközgazdászok, HR- és biztosítási vezetők, valamint a biotechnológiai és a digital health szektor szereplőinek közreműködésével mutatja be, hogyan alakítja át a népesség  öregedése, a technológiai fejlődés és az adatvezérelt egészségügy a gazdaságot és a munkaerőpiacot. 

Részletek és jelentkezés >>

Kevés beteg, kevés adat

„A technológia a ritka betegségek területén is kulcsfontosságú. Itt a legnagyobb akadályt eddig az jelentette, hogy a kevés beteg miatt nem állt rendelkezésre elég adat a kutatásokhoz. A megoldást a virtuális páciensek jelentik: a kutatók valódi laborleletekből és genetikai mintákból kiindulva olyan digitális modelleket hoznak létre, amelyek statisztikailag pontosan utánozzák a valódi betegeket, de nem köthetők élő személyekhez” – mondta Dr. Szalóki Katalin, az AIPM igazgatója.

Ez a módszer – az úgynevezett „kevés mintás tanulás” – lehetővé teszi, hogy az algoritmusok már maroknyi adatból is érvényes következtetéseket vonjanak le. Ez nemcsak az adatvédelmi aggályokat küszöböli ki az intézmények közötti együttműködés során, hanem lehetővé teszi a számítógépes szimulációkat is. Így a különböző kezelési módokat először digitális térben tesztelhetik, ami drasztikusan felgyorsítja a gyógyuláshoz vezető utat ott is, ahol korábban az adatok hiánya miatt a tudományos módszerek nem mindig nyújtottak megoldást.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hamarosan ez lehet az egyik legelterjedtebb fogyatékosság a világon

A gyermekkori hallásvédelem sürgető kérdésére hívta fel a figyelmet a Hallás Világnapján tartott sajtótájékoztató, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájával, a Budapesti Műszaki Egyetemmel és az MTA Akusztikai Bizottságával közösen. A rendezvényen bemutatott kutatási eredmények szerint a Magyarországon vizsgált gyerekrendezvények háromnegyede veszélyes zajszintet ért el.

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

A biztosítottak kiadásai két irányból is megnőhettek.

Az összes hazai haláleset 2,4 százalékát a cukorbetegség okozza

Az összes hazai haláleset 2,4 százalékát a cukorbetegség okozza

Emelkedett a diagnosztizált cukorbetegek száma.

Hálapénz helyett 150 ezer forint adományt kértek egy betegtől

Hálapénz helyett 150 ezer forint adományt kértek egy betegtől

Készpént és bankkártyát is elfogadott volna az intézmény.

Csütörtöktől működésképtelen lehet egy fontos kórház

Csütörtöktől működésképtelen lehet egy fontos kórház

27 orvos jelentette be a távozási szándékát.

A jó öregedés egészen bizarr titka

A longevity, vagy anti-aging tudomány ma már azt is vizsgálja, hogy a bélmikrobák mennyire segíthetik a jó öregedés titkát.

Kunetz Zsombor: „Ritkán látni, hogy valaki ellen ennyire egységesen állna ki egy szakma”

Immár 500 pszichiáter írta alá azt a petíciót, amely azt szeretné elérni, hogy távolítsák el a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet éléről Ézsi Robint. 

Bár drága, de Magyarországon is kapható már a chikungunya-vírus elleni védőoltás

A Nemzeti Oltóközpontban lehet igényelni. 

A 80 milliós tőkeinjekció sem lesz elég a durván megugrott kórházi adósságokra

Január végére több mint 100 milliárd forintra rúgtak az egészségügyi intézmények adósságai.

gyógyszer

Gyógyszerrendelés: hosszú levelet írtak, nem támogatják a változást

Jelen formájában nem támogatja az orvosi kamara a tervezett változtatásokat.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168