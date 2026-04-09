1p
Egészségügy Koronavírus

Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

mfor.hu

Nem várható a fertőzésszámok emelkedése.

Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.

A tájékoztató szerint az év 14. hetében 13 helyszínen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest Észak- és Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településein, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Szekszárdon és Szolnokon, míg emelkedést egyik település mintájában sem találtak.

Nem terjed a fertőzés
Fotó: Depositphotos

Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 14. naptári héten. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése nem várható.

Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent, a 14. naptári héten Kecskeméten, Miskolcon és Tatabányán volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Minden nyolcadik magyar orvos külföldön dolgozik

A Magyar Orvosi Kamara saját kutatása szerint kritikus szintet ért el az itthon dolgozó orvosok száma. 

Terjed a Covid új „Kabóca” variánsa

Egy új Covid-19 mutáció, amelyet „Kabóca” variánsnak is neveznek, csendben terjed a világon, szokatlanul nagyszámú mutációt hordozva, amelyek segíthetnek neki leküzdeni a meglévő immunitást – állítják közegészségügyi szakértők.

Nyárra várható az egészségügy önálló MI stratégiája

Magyarország 2020-ban kidolgozott első Mesterséges Intelligencia (MI) Stratégiája után készül az egészségügyi területet érintő MI Stratégia, ennek megjelenése a nyárra várható – jelentette be Kádár Magdolna, a Belügyminisztérium Egészségügyi Fejlesztéspolitikai és Ágazati Informatikai Főosztályának vezetője a Klasszis Média Longevity és Egészséggazdaság című konferenciáján.

Koronavírus és influenza: mit mutatnak a szennyvízadatok?

Kóka János: A longevity 10 pontja

A hosszú élet titkáról, a longevity egyszerűen vagy kicsit nehezebben megvalósítható feltételeiről beszélt Kóka János, a Doktor24 Medicina Zrt. alapító tulajdonosa a Klasszis Média Longevity és egészséggazdaság című konferenciáján.

Újabb csontváz esett ki Pintér Sándorék szekrényéből

Nemcsak a nyilvánosságra került egészségügyi reformtervet rendelte meg az Orbán-kormány a Boston Consulting Grouptól, a céggel titokban egy másik javaslatot is kidolgoztattak a magánegészségügy átalakításáról 2021-ben. 

Ijesztő számok érkeztek a magyar kórházakból – tovább hízik az adósság

Ismét feljebb araszoltak a tartozások.

Két hónapig szünetel az Uzsoki Kórházban a járóbetegek CT vizsgálata

Az Uzsoki Kórház közösségi oldalán tájékoztatta a betegeit, hogy két hónapig kizárólag a fekvőbetegek részére tudnak CT-vizsgálatokat végezni. 

Pintér Sándor döntött: patikákban is írhatnak fel gyógyszereket

180 nap múlva lép hatályba a rendelet.

Friss drámai európai drogkörkép: jelentősen nőtt a kokainhasználat

Az Európai Drog Ügynökség (EMCDDA) közzétette a legfrissebb, szennyvízvizsgálaton alapuló felmérés eredményeit. 2025-ben Európában átalakultak a drogfogyasztási szokások: az MDMA-fogyasztás ugyan csökkent 2024-hez képest, a kokain és a ketamin használata drámaian nőtt. De Magyarországról jött egy jó hír is.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG