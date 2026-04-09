Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.

A tájékoztató szerint az év 14. hetében 13 helyszínen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest Észak- és Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településein, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Szekszárdon és Szolnokon, míg emelkedést egyik település mintájában sem találtak.

Nem terjed a fertőzés

Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 14. naptári héten. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése nem várható.

Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent, a 14. naptári héten Kecskeméten, Miskolcon és Tatabányán volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.