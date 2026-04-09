Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.
A tájékoztató szerint az év 14. hetében 13 helyszínen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest Észak- és Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településein, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Szekszárdon és Szolnokon, míg emelkedést egyik település mintájában sem találtak.
Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 14. naptári héten. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése nem várható.
Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent, a 14. naptári héten Kecskeméten, Miskolcon és Tatabányán volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.