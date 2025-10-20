Jutott pénz mentőautóra: bejelentést tett az államtitkár

Új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat – jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn a budapesti Hősök terén, ahol az év végéig érkező 101 gépkocsiból húszat mutattak be. Takács Péter az MTI beszámolója szerint közölte: a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlagéletkora 6 év alá csökkent.
Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, év végéig 101 új mentőautót vásárol a szervezet 9 milliárd forintért.
A tavaly szeptemberben a miniszterelnök által kiadott 130 pontos megszorítási csomag a mentőautó-beszerzéseket is érintette: