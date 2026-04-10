Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

A Magyar Orvosi Kamara 2025 végén több mint négyezer orvos bevonásával készített felmérést az orvosok munkavállalalásának főbb jellemezőiről. A kutatásról a 24.hu számolt be. Ez a legnagyobb olyan adatfelvétel, amely betekintést nyújt abba, hogy mi tartja fenn – vagy éppen veszélyezteti – az ellátórendszer működését – írja a MOK a honlapján közzétett felmérés kapcsán.

A kutatás legfontosabb megállapításai a következők:

az orvosok 45 százaléka több lábon áll (állami + magán), 16 százalék csak a magánszektorban dolgozik már, 38 százalék dolgozik csak állami szektorban.

A csak állami rendszerben dolgozók jelentősen több munkaórát dolgoznak (medián: 40 óra/hét), mint a csak magánellátásban dolgozók (medián: 29 óra/hét).

A jövőre vonatkozóan erős az állami szektor elhagyásának szándéka (magánszektor, külföld, pályaelhagyás), és emögött vezető szerepe van annak az érzésnek, hogy az állami szektor kiszámíthatatlanná vált, és nincs világos jövőkép.

Az orvosok elsöprő többsége szerint az egészségügyet orvos-oligarcha szereplők torzítják, az alkalmasság és szakmai érdem helyett rendszerszintű jellemző a lojalitásalapú és feudalisztikus működés.

Az orvosok a magán–állami rendszerek munkavállalói átjárhatóságát korlátozó lépéseket nem támogatják. A szakmai mutatók és tapasztalati korlát jelenleg a leginkább elfogadható eszközök.

A helyzet javításához kiszámítható szabályozás, világos ágazati jövőkép, a munkakörülmények javítása, kiszámítható bérek és a feudalisztikus hatalmi struktúrák lebontása fontos.