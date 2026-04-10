2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Magyar Orvosi Kamara

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

mfor.hu

Egyre több orvos vállal munkát csak a magánszektorban vagy kombináltan, úgynevezett kettős foglalkoztatásban dolgozik – derül ki az orvoskamara felmérésből.

A Magyar Orvosi Kamara 2025 végén több mint négyezer orvos bevonásával készített felmérést az orvosok munkavállalalásának főbb jellemezőiről. A kutatásról a 24.hu számolt be. Ez a legnagyobb olyan adatfelvétel, amely betekintést nyújt abba, hogy mi tartja fenn – vagy éppen veszélyezteti – az ellátórendszer működését – írja a MOK a honlapján közzétett felmérés kapcsán.

A kutatás legfontosabb megállapításai a következők:

  • az orvosok 45 százaléka több lábon áll (állami + magán), 16 százalék csak a magánszektorban dolgozik már, 38 százalék dolgozik csak állami szektorban.
  • A csak állami rendszerben dolgozók jelentősen több munkaórát dolgoznak (medián: 40 óra/hét), mint a csak magánellátásban dolgozók (medián: 29 óra/hét).
  • A jövőre vonatkozóan erős az állami szektor elhagyásának szándéka (magánszektor, külföld, pályaelhagyás), és emögött vezető szerepe van annak az érzésnek, hogy az állami szektor kiszámíthatatlanná vált, és nincs világos jövőkép.
  • Az orvosok elsöprő többsége szerint az egészségügyet orvos-oligarcha szereplők torzítják, az alkalmasság és szakmai érdem helyett rendszerszintű jellemző a lojalitásalapú és feudalisztikus működés.
  • Az orvosok a magán–állami rendszerek munkavállalói átjárhatóságát korlátozó lépéseket nem támogatják. A szakmai mutatók és tapasztalati korlát jelenleg a leginkább elfogadható eszközök.
  • A helyzet javításához kiszámítható szabályozás, világos ágazati jövőkép, a munkakörülmények javítása, kiszámítható bérek és a feudalisztikus hatalmi struktúrák lebontása fontos.

A kamara hangsúlyozza: „közismert tény, hogy Magyarországnak nincs két párhuzamos egészségügyre elegendő orvosa, az elmúlt évek tapasztalata pedig az, hogy a kettős foglalkoztatás az állami ellátás hátrányára válik a jelenlegi szabályozási körülmények között”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG