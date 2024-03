Kámforrá vált a lélegeztetőgép-biznisz egyik nagy nyertese. Hol a pénz?

A kezdődő koronavírus-járvány árnyékában tízmilliárdos üzlet jutott az OTT-One Nyrt.-nek, ám az egykori tőzsdei cég, amelyet az MNB tavaly októberben kivezettetett a tőzsdéről, egy ideje nem mutat életjeleket – írta a 24.hu.

Mi lett a pénzzel?

Fotó: Depositphotos

Tavaly óta sem igazgatósága, sem felügyelőbizottsága nincs, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem találta a céget a székhelyén, így törölte az adószámát. A Fővárosi Törvényszék február elején megszűntnek nyilvánította. Az OTT-One volt az egyik vállalat, amelyik részt vehetett a Szijjártó Péter külügyminiszter által levezényelt, összesen több száz milliárd forintos kínai lélegeztetőgép-bizniszben. Az állami szervek tucatnyi, többnyire az egészségbizniszben ismeretlen társaságtól rendeltek készülékeket úgy, hogy a szerződéskötés után rögtön ki is fizették a vételárat.

Mit kell bizonyítani?

Eleinte a részvényesek is kereshettek az üzleten: a békeidőben 200–300 forint között ingázó papírok a

járvány kitörésekor, 2020. március 19-én 89 forintos mélységig estek, majd március végén ismét 200 forint fölé erősödtek, miután híre ment, hogy a cég lélegeztetőgépeket szállít a külügyi tárcának. Mire az ennél is nagyobb, 7,7 milliárd forintos beszerzésről szóló bejelentés megérkezett, már 245 forinton is adták- vették a részvényt. A kisbefektetők által felvetett csalás, árfolyamot befolyásoló megtévesztő információkra történő hivatkozás eredményes lehet akkor, ha bizonyítani tudják, hogy a cég tevékenységéről szándékosan valótlan információkat közöltek, és ezzel megtévesztették a közvéleményt – mondta Dióslaki Gábor, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Szövetségének elnöke.

A kisbefektetőknek bizonyítaniuk kell, hogy a részvények elértéktelenedése miatt kárt szenvedtek, valóban a megtévesztő közlések alapján vették vagy tartották meg a részvényeket. A kisbefektetők felvetésére, hogy a részvényelemző cég az utolsó pillanatig magas célárral kecsegtetett, és ez is a megtévesztés egyik formája, Dióslaki azt mondta, az elemzés egy vélemény, amely a cég közlésein alapul. Ha kiderül, hogy az elemzőnek más információi voltak, és ehhez képest szándékosan valótlanságokat közölt, akkor felmerülhet a felelősség kérdése, de erre kevés esélyt adott.