Egyre több megbetegedést okoz a vírus, amit egyszerűen ki lehetne védeni

Az oltási hajlandóság globális visszaesésének hátterében számos ok állhat: ezek közé tartozik az egészségügyi ellátórendszerek elmaradottsága, a védőoltások elérhetetlensége, az azoktól való idegenkedés és a koronavírus-járvány idején be nem adott, azóta sem pótolt védőoltások.

A kanyarós európai betegek 87 százalékát Romániában diagnosztizálták, de Ausztriából, Belgiumból és Írországból is sok beteget jelentettek – derül ki a Minnesotai Egyetem fertőző betegségeket kutató központjának összefoglalójából. Európában 2024-ben összesen 24 kanyaróval összefüggésbe hozható haláleset történt, ebből 22 Romániában. Az elhunytak közül tizennégyen ötévesek vagy annál fiatalabbak voltak.

A gyógyszertámogatási rendszer átalakítása is napirendre kerülhet a januárban kezdődő tárgyalásokon.

A WHO adatai szerint Európában sem sokkal jobb a helyzet: egy év alatt tízszeresére nőtt a kanyarós betegek száma; 2024-ben több mint 35 ezer esetet jelentettek. Összehasonlításképpen: az Egyesült Államokban a megbetegedéssel küzdők száma egy év alatt tizenegyszeresére nőtt.

Ahhoz, hogy a fertőzés ne vezessen járványkitörésekhez, a lakosság legalább 95 százalékos átoltottságára van szükség. Az átoltottsági arány azonban egyre több országban, köztük az Egyesült Államokban, Mexikóban, Európában pedig Romániában és Ukrajnában meredeken zuhan. A mexikói esetszámok növekedéséhez az is hozzájárul, hogy – amint az az Egészségügyi Világszervezet (WHO) statisztikájából kiderül – 2023-ban a két év alatti gyerekek mindössze 76 százaléka kapott védőoltást.

A jellegzetes, bőrfelszínből kiemelkedő vörös kiütések csak ezután jelennek meg. A betegek körülbelül 70 százaléka szövődménymentesen gyógyul, a többieknél viszont súlyos egészségügyi problémák léphetnek fel a vírusfertőzéssel összefüggésben: például tüdő- vagy agyvelőgyulladás, vakság, esetleg fülgyulladás. Akad olyan beteg is – jellemzően 5 év alatti, védőoltásban nem részesült gyermek – aki belehal a szövődményekbe.

Amint arról korábban írtunk , a kanyaró az egyik legfertőzőbb vírus, és mivel viszonylag hosszú –10-14 nap – a lappangási ideje, a betegek a diagnózis felállításáig akár 12-18 embernek is átadhatják azt. Cseppfertőzéssel terjed, a vírusrészecskék levegő útján is bejuthatnak a szervezetbe.

A helyzet azért is aggasztó, mert míg az Egyesült Államok évek óta küzd a kanyaróvírussal, addig Mexikóban eddig nem kellett járványveszélytől tartani. 2024-ben például az egész országban mindössze hét esetet erősítettek meg a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet közlése szerint – számolt be róla a Wired.

A mexikói-amerikai határ menti Chihuahua államban idén eddig 713 kanyarós esetet regisztráltak, amit a helyi egészségügyi hatóságok összefüggésbe hoztak a Texas államban zajló járványkitöréssel. A mexikói esetek többségét ugyanis Chihuahua államból jelentették, ami arra utal, hogy a vírus rendkívül gyorsan „lépte át az országhatárt”. Az Egyesült Államokban idén közel 900 esetet jelentettek, ebből 646-ot Texasból. Ez azt jelenti, hogy bár a kitörésben más államok is érintettek, Texasban diagnosztizálták a legtöbb beteget.

