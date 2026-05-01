Kapitány István: újra jön a szülész választás

1949 óta 2025-ben született a legkevesebb gyermek Magyarországon ezzel megdőlt a 2024-es negatív rekord – számolt be róla közösségi oldalán a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Szerinte a 72 ezer született gyermek nem csak egy statisztika, hanem egy jelzés arról, hogy sokan nem mernek vagy tudnak gyermeket vállalni, aminek valljuk be érthető okai vannak.

Éppen ezért a leendő tárcavezető tudatta:

„...támogatjuk a családbarát munkahelyeket, biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat és hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be, visszálltjuk a szülészorvos választást! A TISZA-val egy olyan országot építünk közösen, ahol nem kell választani a munka és a család között.”

