Karikó Katalin is pénzt adott erre az új kutatóközpontra

A közel 200 millió forintos beruházással létrehozott létesítmény megnyitóján Karikó Katalin személyesen is köszöntötte a központ munkatársait. A professzor három, korábban elnyert díjának pénzjutalmát ajánlotta fel a laboratóriumok létrehozásának támogatására.

Karikó Katalin is a megnyitón járt Fotó: SZTE

Megnyitották május 12-én a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) új kutatási egységét, a Gazda-patogén Interakció Központot. A Biológia Intézet területén kialakított, az országban egyedülálló in vivo kísérleti állomás és az ahhoz kapcsolódó öt felújított további labor célja, hogy új szintre emelje az antimikrobiális, különösen az antifungális terápiák fejlesztését. A közlemény szerint a projekt szakmai és anyagi megvalósítását az SZTE egykori hallgatója, a 2023-ban fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal elismert Karikó Katalin is támogatta.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!