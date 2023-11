Karsai Dániel személyesen is beszélt Strasbourgban

Ma tárgyalják Karsai Dániel alkományjogász eutanáziával kapcsolatos ügyét Strasbourgban, ahol személyesen is felszólalt:

"Azt álmodtam, hogy a nyolcvanadik születésnapomat ünnepeljük. Minden családtagom és barátom eljött hozzám. Focimeccset néztünk és bort ittunk. Beszélgettünk politikáról, fociról és az élet más dolgairól. A szívmelengető estét követően lefeküdtem. Álmomban békésen eltávoztam, mosollyal az arcomon. Aztán felkeltem és szembesültem a rideg valósággal. Csak 46 éves vagyok, és ALS-em van. Ez mozgásképtelenséggel, és másoktól való függéssel jár" - mondta a hallgatóság előtt a jogász.

Karsai Dániel otthonában 2023. szeptemberében. Fotó: Bánkuti András

A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász azt akarja elérni, hogy Magyarországon változtassanak az eutanáziát tiltó és büntető jogszabályokon az ettől teljesen elzárkózó magyar kormány. A kormány képviselője az Emberi Jogok Európai Bíróságán azonban azt mondta, szerintük nem sért emberi jogokat az eutanázia tilalma hazánkban.

Az rtl a helyszínen követi az eseményeket, amelyen tehát Karsai Dániel kedden felszólalt a strasbourgi bíróságon, de az eljárásban szakértőket is meghallgatnak, a döntés pedig akár már a jövő év elején születhet – ha az ügyvéd nyeri a pert, a magyar kormánynak változtatnia kell a jelenlegi jogszabályokon. Karsai Dániel testvére, Karsai Péter az rtl-nek arról beszélt, hogy bátyja nem elsősorban magáért folytat jogi küzdelmet, hanem minden érintettért.

– mondta a kormány képviselője a keddi tárgyalás elején. Tallódi Zoltán szerint az ügy érzelmileg megterhelő, megemlítette, hogy Karsai Dániel maga is volt korábban az igazságügyi minisztérium munkatársa. Személyes együttérzését is kifejezte, ugyanakkor hozzátette, hogy szakmai nézőpontból állnak az ügyhöz, és kérte, hogy a bíróság a Pretty v. Egyesült Királyság ügy következtetéseit alkalmazza most is, mert a két ügy körülményei szerinte azonosak. Tallódi szerint súlyos kérdéseket vet fel az Emberi Jogok Európai Egyezményének értelmezését illetően, ha a bíróság úgy dönt, hogy kötelezi a kormányt az eutanázia legalizálására.

Stánicz Péter, aki a bíróságon Karsai Dánielnek nyújt jogi képviseletet, elmondta, hogy Magyarországon akár öt évre is börtönbe kerülhet, aki segít egy életvégi döntés végrehajtásában, akár passzívan is.

Karsai szerint a mostani magyar szabályozás diszkriminatív, megsértik alapvető emberi jogait. A nemzetközi jogfejlődés ezzel ellentétes: öt ország már teljesen, több másik pedig részlegesen engedélyezte az eutanáziát.

Karsai Dániel egyébként a hétfői, zártkörű, szakértői tárgyalás után tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy arról szinte semmit nem árulhatnak el, de azt igen, hogy négy és fél órán át tartott, és a bíróság alaposan körbejárta a kérdést. A keddi tárgyaláson a jogász szerint mindkét oldalról – az övéről és a kormány oldaláról is – elhangoztak a legfőbb érvek, és sok kérdést tettek fel a bírók, ez is azt mutatja, hogy komolyan veszik az ügyet.