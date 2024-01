Kedvezményes árú defibrillátorok, ingyenes oktatással – Fókuszban az önkormányzatok

A kórház, az Innomed Medical Zrt-vel együttműködve, és az egészségügyért felelős államtitkárság támogatásával megvalósuló program keretében kétszáz defibrillátor talált gazdára.

Nemcsak a gép a fontos, hanem a bátorság is

Hirtelen szívmegálláskor a túlélésre a rögtön megkezdett újra élesztés esetén van a legnagyobb esély. A legtöbb szívmegállásnál meg lehetne menteni a beteget a helyszínen vagy relatív közelben lévő defibrillátor segítségével, illetve, ha nemscak az orvosok tudnának és mernének újra éleszteni.

A mentők kiérkezéséig megkezdett „laikus” újra élesztés, a defibrillátor használatával kombinálva, akár 60-70 százalékos túlélési esélyt is jelenthet. Az esetek közel harmada ráadásul közterületen történik.

Az első 5 perc kritikusnak számít, az arra járók többsége azonban legfeljebb a mentőt hívja, de ő maga nem mer hozzányúlni a bajba jutotthoz, tíz jelenlévőből alig egy mer nekifogni az újra élesztésnek.

Tavaly kétszáz készülék talált gazdára

Életbevágóan fontos ezért, hogy országosan tovább növekedjen a lakosság számára folyamatosan elérhető defibrillátorok száma, és tovább bővüljön azon civilek köre, akik ismerik eme életmentő folyamat lépéseit és fogásait, és biztonsággal mernek cselekedni vészhelyzetben is.

A kedvezményes ár 37o ezer forint körül van, ennek a piaci ár körülbelül a kétszerese.

A Budapesti Szent Ferenc Kórház ötlete nyomán elindult programban tavaly kétszáz készülék került meghirdetésre. Az akkori igénylésekhez kapcsolódó oktatások még zajlanak. A kórház a cél fontossága, az előző időszakban tapasztalt nagy érdeklődés, valamint az oktatási kurzusok sikere alapján elkötelezett az életmentést szolgáló program folytatása mellett.

Az elektródákat, ha kell, ingyen pótolják

A tavalyihoz hasonló konstrukcióban, idén már 500 készülék megvásárlása lehetséges, a piaci árhoz képest továbbra is jelentős kedvezménnyel. A program továbbra is kiegészül egy ingyenes újra élesztési képzéssel, mert fontos, hogy ne csak az eszköz álljon rendelkezésre, de a tudás és a bátorság is adott legyen, hogy szükség esetén bárki használni merje a készüléket.

Az oktatást országosan az Egyházi Kórházak Egyesülése és tagkórházai szervezik. A programban az Innomed Medical Zrt. könnyen kezelhető, 16 nyelven működő félautomata eszközei pályázhatók, és amennyiben később újra élesztésre használják, az ezt követően szükséges új elektródákat a program keretében ingyen pótolják.

Hogyan lehet jelentkezni, ki igényelheti?

A programra bármely szervezet, oktatási, egészségügyi vagy egyéb intézmény, cég, akár lakóközösség is jelentkezhet, de a mostani kampány az önkormányzatokat kiemelten is meg kívánja szólítani, országszerte. De magánszemély is megvásárolhatja ilyen módon a életmentő készüléket.

Kiemelt cél, hogy azokon a településeken is javuljon a helyzet, ahová nehezen jut ki a mentő, vagy alapvetően nehézkesebb az orvosi ellátás, illetve ahol a kedvezményes konstrukció különösen nagy segítség lehet. Ehhez a Magyar Falu Program is hasznosan kapcsolódik, az eszközre ennek keretén belül is pályázható forrás.

Templomban, iskolában, közlekedési csomópontban

Egy ilyen eszköz önkormányzathoz, templomhoz, iskolába vagy közlekedési csomópontba történő kihelyezése már önmagában is figyelemfelkeltő, a gondoskodó önkormányzat tevékenysége így egyéni és társadalmi szinten is szemléletformáló lehet.

A programra jelentkezni a [email protected] e-mailcímre küldött igényléssel lehet. Az elbírálás a beérkezés sorrendjében történik. A képzések a Budapesti Szent Ferenc Kórházban, illetve országosan kihelyezett helyszíneken, előre meghirdetett időpontban kerülnek megtartásra.