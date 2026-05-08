Kell aggódni a hantavírus miatt? Megszólaltak a pécsi virológusok

Folyamatosan érkeznek a hírek az óceánjáró hajón történt hantavírus-fertőzésről, amelynek már halálos áldozatai is vannak. A Pécsi Egyetem virolgiai szakértői Facebook-posztban foglalták össze, mit érdemes tudni az ügyről – és arról, jelenthet-e ez Magyarországon is veszélyt.

Ugyan még zajlanak a vizsgálatok, úgy tűnik, egy dél-amerikai vírus, az Andes hantavírus áll a megbetegedések hátterében. Ez pedig különleges a hantavírusok világában, ugyanis képes emberről emberre terjedni.

Mennyire kell tehát tartani a betegségtől? „A hantavírusokat főként rágcsálók, például vadon élő pockok, egerek terjesztik vizeletükkel, ürülékükkel szennyezett száraz poron keresztül. Ebből fakadóan nem feltétlenül kell a fertőzött állattal közvetlenül kontaktusba kerülni ahhoz, hogy megbetegedjünk, elég egy olyan területen járnunk és a port belélegeznünk, ahol a fertőzött állat tartózkodott. A fertőzésnek legnagyobb mértékben kitett csoport tagjai, munkájukból származóan főként erdészek és vadászok, de egy erdei séta, avagy rágcsálók által látogatott helyek (például kerti tároló) takarítása során is fennáll a kockázat, hogy találkozhatunk a vírussal” – írják a szakértők.

„Egyelőre nem áll rendelkezésre a WHO által elfogadott oltóanyag, sem pedig olyan gyógyszeres kezelés, amely minden hantavírus fertőzés ellen, bármely stádiumban alkalmazható lenne, így nem marad más megoldás: a legjobb védekezés a megelőzés!”

- emelik ki.

Azonban nem kell pánikba esni, világjárvány ugyanis nem várható.

„Ugyan a genetikai adatokat még várják a szakemberek és a járványügyi nyomozás is tart, az Andes vírus korábbról ismert mindhárom emberi járványát korai fázisban sikerült megfékezni.”

Ettől függetlenül érdemes betartani bizonyos elővigyázatossági intézkedéseket:

1. Igyekezz távol tartani a rágcsálókat az otthonodtól, ne hagyd, hogy beköltözzenek a tárolóhelyiségeidbe!