Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Kell aggódni a hantavírus miatt? Megszólaltak a pécsi virológusok

Emberről emberre is terjedhet.

Folyamatosan érkeznek a hírek az óceánjáró hajón történt hantavírus-fertőzésről, amelynek már halálos áldozatai is vannak. A Pécsi Egyetem virolgiai szakértői Facebook-posztban foglalták össze, mit érdemes tudni az ügyről – és arról, jelenthet-e ez Magyarországon is veszélyt.

Ugyan még zajlanak a vizsgálatok, úgy tűnik,  egy dél-amerikai vírus, az Andes hantavírus áll a megbetegedések hátterében. Ez pedig különleges a hantavírusok világában, ugyanis képes emberről emberre terjedni.

Mennyire kell tehát tartani a betegségtől? „A hantavírusokat főként rágcsálók, például vadon élő pockok, egerek terjesztik vizeletükkel, ürülékükkel szennyezett száraz poron keresztül. Ebből fakadóan nem feltétlenül kell a fertőzött állattal közvetlenül kontaktusba kerülni ahhoz, hogy megbetegedjünk, elég egy olyan területen járnunk és a port belélegeznünk, ahol a fertőzött állat tartózkodott. A fertőzésnek legnagyobb mértékben kitett csoport tagjai, munkájukból származóan főként erdészek és vadászok, de egy erdei séta, avagy rágcsálók által látogatott helyek (például kerti tároló) takarítása során is fennáll a kockázat, hogy találkozhatunk a vírussal” – írják a szakértők.

Egyelőre nem áll rendelkezésre a WHO által elfogadott oltóanyag, sem pedig olyan gyógyszeres kezelés, amely minden hantavírus fertőzés ellen, bármely stádiumban alkalmazható lenne, így nem marad más megoldás: a legjobb védekezés a megelőzés!”

- emelik ki.

Azonban nem kell pánikba esni, világjárvány ugyanis nem várható.

Ugyan a genetikai adatokat még várják a szakemberek és a járványügyi nyomozás is tart, az Andes vírus korábbról ismert mindhárom emberi járványát korai fázisban sikerült megfékezni.”

Ettől függetlenül érdemes betartani bizonyos elővigyázatossági intézkedéseket:

1. Igyekezz távol tartani a rágcsálókat az otthonodtól, ne hagyd, hogy beköltözzenek a tárolóhelyiségeidbe!
2. Régóta nem használt helyiségek (pince, fészer, padlás, hétvégi ház stb.) takarítása előtt, ha teheted először alaposan áztasd át a területet fertőtlenítővel, például hipóval, majd ezt követően kezdj bele a takarításba! Fertőtlenítés nélkül lehetőleg ne kavard fel a port és mindehhez használj porszűrésre alkalmas maszkot

 

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Ezt a lépést véli etikusnak.

Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

Több mint két tucat független európai kutató, köztük dr. Szemelyácz János addiktológus-pszichiáter, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke nyílt levélben bírálja az EU dohánytermék-irányelvét, mert szerintük az figyelmen kívül hagyja a cigarettázás és a füstmentes alternatívák közötti alapvető tudományos különbségeket. A szakemberek arra figyelmeztetnek: ha Brüsszel minden nikotinterméket azonos kockázatúnak tekint, az nemcsak félrevezeti a közvéleményt, hanem a hatékony közegészségügyi fellépést is akadályozhatja.

Dr. Oczella Péter pszichiáter, és Lakatos Péter longevity coach a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián

Így élhetünk akár száz évnél is tovább

A túlsúly rendszerszintű probléma, és nagyon sok pénzt emészt fel az egészségügyben. De mit üzen a testünk a betegségekkel, és miért élnek néhány helyen száz évnél is tovább az emberek? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia vendégei.

„Nagyon bizakodó vagyok, hogy végre javulhat az orvostechnikai eszköz beszállítók helyzete” – mondja Jóbai Zsolt, az Orvostechnikai Szövetség alelnöke

Különleges időkapszulában beszélgettünk Jóbai Zsolttal, a Replant cégcsoport ügyvezetőjével, az Orvostechnikai Szövetség alelnökével. Egy olyan átmeneti időszakban, amikor a régi kormány már nem hoz új döntéseket, az új pedig még nem tette le az esküt. Vállalkozói interjú-sorozatunk újabb írása.

A dolgozók egészsége már üzleti kérdés – Miért költenek egyre többet a cégek magánegészségügyre?

A vállalati magánegészségügyi juttatás egy olyan stratégiai humánerőforrás befektetés, amelynek során a munkáltató strukturált formában biztosítja dolgozói számára a prevenciós és reaktív magánorvosi ellátáshoz való hozzáférést. A modern menedzsment elméletekben ez a koncepció már régen túllépett a klasszikus béren kívüli juttatások (cafeteria) egyszerű kategóriáján. Napjainkban a munkavállalói egészség a fenntartható üzleti növekedés és a vállalati kockázatkezelés legfontosabb entitása.

Hegedűs Zsolt: Új rend jön az egészségügyben

Őrök figyelhetik a kórházakat hamarosan.

Kapitány István: újra jön a szülész választás

Egy olyan sokkoló statisztikát is megosztott, mely több mint egy szám.

Valóban paradigmaváltás jöhet a digitális egészségügyben, vagy ez csak jól hangzó ígéret?

A digitalizáció egyre inkább beleszól az egészségügybe is, de vajon alapjaiban fogja-e megváltoztatni rohamtempóban a mindennapokat, vagy a nagy átalakulás azért még arrébb van? Erről beszélgetett a Klasszis Média Longevity és egészséggazdaság konferenciáján Dr. Skorán Ottó, a VOSZ Egészségügyi tagozat, Egészségügyi innováció és informatikai szekció elnöke, valamint Dr. Zrubka Zsombor, egyetemi docens, az Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Központjának főigazgatója. A moderátor Szlankó Anna, a KPMG szenior menedzsere volt.

Hegedűs Zsolt: Felülvizsgáljuk az állami kórházakban működő magánellátást

A felálló egészségügyi minisztérium felülvizsgálja a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait – közölte Hegedűs Zsolt közösségi oldalán. 

Sinkó Eszter: „Az egészségügy jövőjét nem lehet zárt ajtók mögött összerakni”

A szektort alapjaiban kell megreformálni az egészésgügyi közgazdász szerint. 

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

