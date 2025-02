Kell aggódnunk? Új koronavírus ütötte fel a fejét Kínában

Kapcsolódó cikk NNGYK: maláriát és Dengue-vírust is diagnosztizáltak az év első hónapjaiban Kijött a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyyszerészeti Központ ( NNGYK) 7. heti jelentése, ami szerint egyre többen hoznak haza egzotikus kórokat.

A kutatók a HKU5-CoV-2 törzset Kína öt tartományában – Guangdong, Fujian, Zhejiang, Anhui és Guangxi területén – gyűjtött több száz Pipistrellus denevér mintáiból izolálták. Az elemzések szerint a vírus a koronavírusok egy olyan különálló ágához tartozik, amely magában foglalja a közel-keleti légzőszervi szindrómát (MERS) okozó vírust is, és csak távoli rokonságban áll a SARS-CoV-2-vel.

A vuhani virológiai intézet tudósai nemrég számoltak be egy újabb, denevérekben található koronavírus, a HKU5-CoV-2 felfedezéséről. A vírus képes az emberi ACE2 receptoron keresztül a sejtekbe jutni – ugyanazon a receptoron át, amely kulcsszerepet játszott a Covid-19 járvány terjedésében.

