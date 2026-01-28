„Keserű utolsó nap” – így búcsúzott az elvérzett érdi szakrendelő főigazgatója

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Érd polgármestere jelentette be, hogy távozik az érdi Dr. Romsics László Egészségügyi Intézmény éléről a főigazgató, Bárány Zsolt. Mint kiderült, az átmeneti időszakban a főigazgató helyettese, az orvosigazgató, dr. Vogronics Judit veszi át a Romics vezetését.

A 24.hu vette észre, hogy utolsó munkanapján, azaz szerdán a főigazgató az intézmény Facebook-oldalán búcsúüzenetet tett közzé, ebben úgy kommentálta, hogy „keserű az utolsó nap”. Mint írta:

Mai nap az utolsó munkanapom a Romicsban, nehéz szívvel búcsúzom el és egyben szeretnék valamit tenni is a közösségi kommunikáció tisztasága érdekében.

Hozzátette, a távozásával kapcsolatban felmerült hozzászólásokat nem fogja eltűrni, ezek miatt feljelentést fog tenni. A 24.hu megkeresésére nem nyilatkozott részletesebben, a lap szerint csak kijelentette: