Két hónapig szünetel az Uzsoki Kórházban a járóbetegek CT vizsgálata

Az Uzsoki Kórház közösségi oldalán tájékoztatta a betegeit, hogy két hónapig kizárólag a fekvőbetegek részére tudnak CT-vizsgálatokat végezni. 

2025. november 1-jétől kizárólag állami egészségügyi intézményben lehet TB-támogatott képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat végezni. Emiatt egyes helyeken felújították a CT és MR gépeket, míg máshová vadonatújakat vásárolt az állam. Az átállásokkal sajnos sok helyen tovább nőttek a várólisták, (melyről korábban itt írtunk), és most az Uzsoki Kórházra is ez vár.

Az intézmény Facebook-oldalán közölte, hogy a régi CT készüléket új, modern eszközre cserélik, amelynek folyamata 2026. március 16-tól előreláthatóan körülbelül 2 hónapig tart.

A munkálatok ideje alatt intézményünkben CT vizsgálatot – a helyettesítő CT készülék szűkös kapacitása miatt – kizárólag fekvőbetegeink részére tudunk végezni – írják. 

A Budapest XIV. kerületi lakhelyű ambuláns betegek részére a CT vizsgálatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ kijelölése szerint a következő helyszíneken látják el addig beutaló birtokában:

  • Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet
  • Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
  • Semmelweis Egyetem Klinikai Központ.

180 nap múlva lép hatályba a rendelet.

Az Európai Drog Ügynökség (EMCDDA) közzétette a legfrissebb, szennyvízvizsgálaton alapuló felmérés eredményeit. 2025-ben Európában átalakultak a drogfogyasztási szokások: az MDMA-fogyasztás ugyan csökkent 2024-hez képest, a kokain és a ketamin használata drámaian nőtt. De Magyarországról jött egy jó hír is.

Megtette a hatását Ézsi Robin kórházigazgató távozása: a felmondásukat benyújtó pszichiáter orvosok maradhatnak az intézményben. 

Átfogó szakmai tanulmány készült az egészségügyi alapellátás állapotáról: a szakmai szervezetek azonnali beavatkozást sürgetnek, mert a háziorvosi rendszer működőképessége már rövid távon is veszélybe kerülhet.

A hírek szerint az ajkai Magyar Imre Kórház fekvőbeteg-ellátásában mindössze 16 főállású szakorvos maradt, miközben az ápolói létszám is töredéke a biztonságos működéshez szükségesnek.

Dr. Kaáli Nagy Géza, az elsőként államosított Kaáli Intézetek alapítója és vezetője szerint nagyon nem mindegy, melyik állami meddőségi centrumban kezelik a meddő nőket.

Orbán Viktor a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről szóló rendeletet írt alá.

Félnek az emberek az egészségügyi információktól, pedig akár életmentő is lehet: a szívinfarktus és a stroke akár 10-15 évre előre jelezhető. A csütörtöki Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia előadója, Dr. Balázs Anna erről is beszélt, Dobó Kata pedig úgy látja, egyre többen tartják fontosnak a jó minőségű alvást és pihenést.

Hétfőn derülhet ki, hogy visszaveszik-e a felmondott dolgozókat.

Az újszülöttek biztonságos elhelyezéséről a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben gondoskodnak. 

