Két hónapig szünetel az Uzsoki Kórházban a járóbetegek CT vizsgálata

2025. november 1-jétől kizárólag állami egészségügyi intézményben lehet TB-támogatott képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat végezni. Emiatt egyes helyeken felújították a CT és MR gépeket, míg máshová vadonatújakat vásárolt az állam. Az átállásokkal sajnos sok helyen tovább nőttek a várólisták, (melyről korábban itt írtunk), és most az Uzsoki Kórházra is ez vár.

Az intézmény Facebook-oldalán közölte, hogy a régi CT készüléket új, modern eszközre cserélik, amelynek folyamata 2026. március 16-tól előreláthatóan körülbelül 2 hónapig tart.

A munkálatok ideje alatt intézményünkben CT vizsgálatot – a helyettesítő CT készülék szűkös kapacitása miatt – kizárólag fekvőbetegeink részére tudunk végezni – írják.

A Budapest XIV. kerületi lakhelyű ambuláns betegek részére a CT vizsgálatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ kijelölése szerint a következő helyszíneken látják el addig beutaló birtokában:

Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Semmelweis Egyetem Klinikai Központ.

