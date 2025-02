Két vármegyében ismét megjelent a madárinfluenza

Tenyész- és tömőkacsa telepen is madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta Bács-Kiskun és Békés vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Az érintett állományok felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg folyamatban van. A Nébih felhívja a figyelmet, hogy mindent meg kell tenni egy újabb nagy kiterjedésű járvány elkerülése érdekében .

