Kiderült: ennyit kell a szociális pesejtfagyasztásért fizetni Magyarországon

Ahogy lapunk elsőként beszámolt róla, óriási áttörés, hogy hosszú évek után hazánkban is engedélyezték a sokáig ellenzett termékenységmegőrző módszert, a szociális petesejtfagyasztást. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) azt is elárulta, hogy a lombikeljárásokkal ellentétben ez nem lesz ingyenes – ám a térítés nagyságrendjét akkor nem árulták el. Azt javasolták, hogy érdeklődjünk az országos meddőségi centrumokban. Igaz, közvetlenül ezt követően még a centrumokban sem tudták az eljárás költségigényét, mára azonban valóban felkerült a Dunamenti REK Reprodukciós Központ honlapjára az ár.

Ezek szerint tehát a petesejt vitrifikáció (fagyasztás) díja – melybe beletartozik a fagyasztást követő egy év tárolási költsége is – mindössze 110 ezer forint.

Az OKFŐ korábban azt közölte lapunkkal, hogy a szociális célú petesejtfagyasztás jelenleg nem tartozik a társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatások körébe, tehát teljes mértékben térítéses lesz. Szakmai berkekben úgy látják, ebből az árképzésből mégis arra lehet következtetni, hogy a szociális célú petesejtfagyasztás – a lombik eljárásokkal szemben – nem igyenes, de bizonyos részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatja. Hiszen még úgyis a piaci ár alatt marad az összköltség, hogy erre még rájönnek a gyógyszerek árai, az orvosi konzultációk és az ultrahangok díjai.

Így bizony már 400-500 ezer forintra is kijöhet a végösszeg, bár ez a csehországi és a szlovák magánklinikák árainál még így is alacsonyabb. A magyar kormány nem titkolt célja ugyanis, hogy itthoni ellátás igénylésére ösztönözze az eddig a külföldi lombikklinikákat előnyben részesítő magyar párokat.

Megdöbbentően alacsony árat szabtak

Fotó: Depositphotos

Kérdés, hogy ez a piaci ár alá csúszó összeg elegendő lesz-e ahhoz, hogy megállítsa vagy visszafordítsa a gyermekre vágyó párokat és nőket. Hiszen a szakmában már most humán erőforrás- és a kapacitáshiányt emlegetnek, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkársága ezt tavaly be is ismerte, hogy a korlátlan finanszírozás miatt lombikra jelentkező betegeket sem képesek ellátni: „Az állami rendszer jelenleg fele annyi humán erőforrással és infrastruktúrával rendelkezik, mint amennyi a termékenységi zavarral küzdő párok ellátásához szükséges lenne.” Félő, hogy a már amúgy is túlzsúfolt állami ellátó rendszer meg tud-e birkózni a helyzettel, ha beindul a petesejtfagyasztásra jelentkezők száma.

A világ többi országában más-más költségekkel jár a szociális petesejtfagyasztás, nem beszélve arról, hogy egyénenként eltérhetnek a költségek a szükséges vizsgálatoktól és beavatkozásoktól függően. Sőt, egyes klinikák online nem is közlik az áraikat, csak személyesen lehet azokról többet megtudni. Hogy a magyar árazást képbe tudjuk helyezni, körbenéztünk pár országban, mennyibe kerül a petesejtfagyasztás.

Csehország

A csehországi árak azért meghatározóak, mert információink szerint a „cseh modellt” vette alapul a hazai egészségügyi vezetés a szociális petesejtfagyasztás magyarországi engedélyezésénél. Jelenleg az itthoni ingyenes meddőségi kezelések ellenére leginkább ide járnak a magyar nők lombikeljárásra és petesejtfagyasztásra.

A Brnó-ban és Ostravában működő Repromeda Klinikán 1625 euróba kerül a petesejtfagyasztás (jelenlegi árfolyamon 643 ezer forintba), az egy éves tárolásuk pedig 200 euróba (79 140 forintba). A brnói és prágai klinikákkal rendelkező Unicánál ugyan nem osztják meg az árakat, de honlapjukon feltüntetik a magyar orvosokat, akikkel régóta együttműködnek.

Szlovákia

A pozsonyi, kassai és nyitrai székhelyű Gyncare-nél 1600 euró (633 120 forint) az eljárás, amibe az egy éves tárolás is beletartozik. A petesejt felolvasztása 270 euró (106 839 forint). A Repromedicá-nál tárolással együtt 1400 euró (553 980 forint), a felolvasztás 150 euró (59 355 forint).

Bármilyen furcsa, Ausztriában még nem engedélyezték a szociális alapú petesejtfagyasztást.

Kapcsolódó cikk Áttörés a hazai egészségügyben – hirtelen engedélyezték az eddig tiltott módszert Rengeteg még a nyitott kérdés.

Románia

A szociális petesejtfagyasztás és azok mélyhűtése itt engedélyezett, ára 1800 és 4200 euró között mozog egy teljes csomag esetében a magánklinikáknál. De a romániai Családügyi Minisztérium átfogó pénzügyi támogatást indított a meddőséggel küzdő párok és egyedülálló nők támogatására az in vitro fertilizációs (IVF) eljárások költségeinek fedezésére az állami klinikákon, amelybe beletartozik a szociális fagyasztás is. Minden kedvezményezett legfeljebb 15 ezer román lej (1,1 millió forint) támogatást kaphat, ebből 5000 lejt gyógyszerekre, 10 ezer lejt az orvosi beavatkozásokra.

Ukrajna

A háborúban álló Ukrajna petesejt-fagyasztási nagyhatalomnak számít, ám most érthető módon visszaesett a klinikákon a páciensek száma. A Fertility Centre Ukraine szerint 5000-7000 dollár között mozog a petesejtfagyasztás költsége, ami a nők egyedi állapotától és igényeitől függően akár több is lehet.

Németország

Állami klinikákon még nem engedélyezett, magánklinikákon, például a Fertility Center Belinben közel 4000 euró a gyógyszeres kezelés, a stimuláció és az eltávolítás költsége, erre jön még rá az éves tárolási költség.

Franciaország

Franciaországban több orvosi konzultációt követően teljesen ingyenesen lefagyaszthatják a petesejtjeiket a 29 és 37 év közötti nők egy 2021-es bioetikai törvénynek köszönhetően. Az eljárás magában foglalja a petefészek-stimulációt, a petesejtgyűjtést, a gyorsfagyasztást, amit akár állami, akár magánklinikákon végre lehet hajtani. Azok felolvasztása és felhasználása már költségvonzattal jár.

Észtország

Az Ovumia Tallinban maximum 10 petesejtfagyasztás egy éves tárolással együtt 1500 euró, 10 petesejten felül 2350 euró – de nem tartalmazza az orvosi viziteket, a gyógyszereket és az ultrahangvizsgálatokat. A külföldi pácienseknél 600 euró koordinációs díj is van. Ha kell, át is szállítják az ivarsejteket másik klinikára, országon belül 290 euróért, Európán belül 440 euróért.

Görögország

Sokan választják Görögországot a meddőségi kezelésekhez, pedig az EmBIO Klinikán 10 petesejt fagyasztása orvosi konzultációval együtt már 2500 euró. Ugyanakkor Görögország egészen rendhagyó abból a szempontból, hogy 2022 nyarán új törvényt fogadtak el, amely jelentős változásokat hozott mind a lombikbébi-programban (IVF), mind a petesejtfagyasztás területén. Az új törvény szerint ugyanis az in vitro eljárások korhatára 54 év, így az idősebb nőknek lehetőségük van asszisztált reprodukcióval szülni. A közzétett görögországi statisztikák szerint 2007-ben 52, 2009-ben 74, 2017-ben 128, 2019-ben 135, 2021-ben pedig 187 gyermek született ezzel a segítséggel.

Törökország

A törökországi meddőségi centrumok petesejtfagyasztásos csomagokat kínálnak a nőknek, amelyek ára általában 2300 és 4500 euró között mozog, és magában foglalja a konzultációkat, a stimulációt, a leszívást és a kezdeti tárolást.

Anglia

Egy petesejt lefagyasztása 7000-8000 font (3,3 millió-3,7 millió forint) közé esik, de ebben sem a tárolás költsége, sem a kiolvasztás és egyéb költségek nincsenek benne. De a szigetországban létezik a „fagyasztás és adományozás” program, amivel csak 160 fontba (ez 75 ezer forintba) kerül.