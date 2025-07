Kiderült: ezekre a vényköteles gyógyszerekre vonatkozhat az árstop

A Blikk információi szerint azonban a szakmai szervezetek körében már ismert, mely receptköteles gyógyszerek szerepelnek a körben, így a betegek ezeknél is a tavaly év végi árakkal számolhatnak. A lista szerint az árstop az alábbi készítményekre terjed ki:

Kapcsolódó cikk Bejelentették: árkorlátozás jön a gyógyszerekre is Tavaly év végi árszinten.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!