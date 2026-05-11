Kiderült: hatalmas név segíti tanácsadóként Hegedűs Zsoltot

Hétfőn kezdődött a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelöltet 8 órakor hallgatja meg az egészségügyi bizottság.

A leendő miniszter a magyar egészségügy statisztikai adatairól beszélt, majd kiemelte, hogy negatívak a számok. Úgy látja, hogy a humán-erőforrásba kell befektetni, másképp nem működik majd a rendszer.

Hegedűs Zsolt a Nobel-díjas Karikó Katalint felkérte, hogy vegyen részt mellette a felálló tanácsadó testületben, és a magyar tudós elfogadta a felkérést – írja tudósításában az Index.

A leendő miniszter emellett hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormánynak központi kérdése az egészségügy, Hegedűs Zsolt leszögezte, hogy „egy olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens”.