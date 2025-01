Kiderült: karácsony előtt tarolt a gyomor-bél hurut fertőzés Magyarországon

Kapcsolódó cikk Csapkod a járvány: látogatási tilalom Debrecenben is A Semmelweiss Egyetem Klinikai Központjában maszkhasználat és látogatási tilalom lépett életbe a járványhelyzet miatt.

A december több gócponton is fertőzéseket hozott Fotó: Depositphotos

