Kiderült: nagyon nem mindegy, melyik napon műtik az embert

A létszámcsökkenés mellett a személyzet szakértelmében is vannak eltérések a hétvégén. A betegeket nem is igen szokták hétvégén kiengedni, ami szintén a megfelelő egészségügyi személyzet hiányával lehet összefüggésben.

Az, hogy a hétvége hatás különböző országokban mindenhol jelen van a kórházi rendszerekben, többtényezős okokra utal, amelyek az egészségügyi ellátás szerkezetének eltérései ellenére is fennállnak. Ebben valószínűleg a rendszerszintű tényezők, mint például a humánerőforrás-hiány eltérő szintje, a szolgáltatások elérhetősége és az ellátás koordinációjával kapcsolatos akadályok játszanak szerepet.

Egy másik, több mint 3000 kórházban végzett vizsgálatban olyan betegeknél, akiknél gyomor-bélrendszeri vérzés jelentkezett a hétvégén, nagyobb volt a műtéti beavatkozás kockázata és magasabb a halálozási arány. Ontariói adatok felhasználásával azonban egy kutatás nem talált különbséget a pénteken végzett elektív sebészeti beavatkozások 30 napos mortalitásában a hétfőihez képest, ami ellentmond a mostani tanulmány eredményeinek. Ezt olyan kulcsfontosságú módszertani különbségek magyarázhatják, hogy csak olyan műtéteket vizsgáltak, amelyek kizártak minden olyan eljárást, amelyet a szokásos munkaidő után végeztek. Ez az új tanulmány azonban a szövődmények és a visszaesések mérőszámait is hozzáadta, és elemzésébe beépítette a hosszú hétvégéket is.

Azt is vizsgálta már tanulmány, hogy a hétvége hatás milyen diagnózisok esetén tapasztalható leginkább. Kimutatták, hogy a hétvégenként felvett stroke-os betegeknél nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem kapnak sürgős ellátást, és rosszabbak az eredményeik azoknál, akik hétköznapokon fekszenek be.

A vizsgálat eredménye nagyjából összhangban van az ezt megelőzően publikált irodalommal. Az angol állami kórházakban végzett kutatás szerint több szakterületen is megállapították, hogy a hétfőn műtött betegeknél a hét többi napjához képest csökkent a 30 napon belüli halálozás kockázata. Ugyanakkor egy nemzetközi tanulmány szerint Hollandia kilóg e sorból, ott ugyanis általában 20 százalékkal nőtt a tervezett sebészeti beavatkozáson pénteken és hétfőn átesett betegek 30 napon belüli halálozási kockázata.

A kutatás adataiból jól látható lett, hogy a műtétet követő egy éven belül a hétvége előtti csoportban a betegek nagyobb valószínűséggel tapasztaltak szövődményeket, mint a hétvége utáni csoportban, illetve a halálozás esélye is nőtt a hétvége előtti csoportban a 30. napon. Ezenkívül a hétvége előtti műtétek hosszabb kórházi bentmaradással jártak.

Azt is feljegyezték, hogy a hétvége előtti csoportban a sebészek valamivel fiatalabbak és kevésbé tapasztaltak voltak, de minden más kórházi jellemző azonos volt.

A hétköznapokról a hétvégékre való átállás során a kórházak és az egészségügyi ellátórendszerek működési struktúrája és szervezete eltérő. Ennek ellenére a mai napig kevés tanulmány vizsgálta átfogóan a hétvégi hatást a halálozásra és szövődményekre vonatkozólag. Ez a kutatás most többféle műtéti eljárást is bevont a vizsgálatba, úgy, mint az általános, a szív-mellkasi, és az ortopédiai sebészetit, az ideg- és érsebészetit, a szülészet-nőgyógyászatit, a fül-orr-gégészetit, a plasztikai sebészeti és az urológiait.

430 ezer beteget vizsgáltak éveken át a kanadai Ontarióban, akik 25 leggyakoribb sebészeti beavatkozáson estek át, és legalább 48 órát töltöttek a kórházban. A kutatásban is tapasztalt, úgynevezett hétvégi hatás jelensége arra utal, hogy a hétvége előtti ellátásban részesülő betegeknél nagyobb a kedvezőtlen kimenetelek esélye.

