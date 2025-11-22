Kiderült: nem csak Csehországban, nálunk is Hepatitis-A-járvány zajlik

Csehországban az idén a négyszeresére nőtt tavalyhoz képest a súlyos sárgasággal járó megbetegedések (Hepatitis-A) száma, és november közepéig több mint 1600 esetet mutattak ki. Ugyan Magyarországon idén eddig 1648 embert betegített meg a fertőző májgyulladás, ám ez mégis hétszer annyi megbetegedést jelent a tavalyi évhez képest – azaz nagyobb arányú a járvány nálunk, mint a cseheknél, ahol már javában folyik a sárgaság elleni kampány.

A sárgaságnak idén már 29 halálos áldozata is van Csehországban (tavaly csak ketten haltak meg), és most az NNGYK honlapjára kikerült tájékoztatóból kiderült: Magyarországon is meghaltak a betegség miatt.

Az idei 1 648 jelentett beteg 56 százaléka férfi, 44 százaléka nő volt. A fertőzések leggyakrabban 3-14 éves gyermekek körében fordultak elő. A Hepatitis-A vírussal fertőzöttek közül négy felnőtt hunyt el, mind a négyen krónikus alapbetegséggel küzdöttek.

De míg Csehországban már számtalan óvintézkedést tettek, és folyik az edukációs kampány, nálunk alig hallani valamit a Hepatitis-A járványról, leszámítva azt, hogy az NNGY honlapján hosszú hónapok után tettek ki tájékoztatást. Magyarországon egyébként korábban, 2018-2021 között 75-177 esetet jelentettek évente, aztán egy járvány miatt 2022-ben 533-ra ugrott fel az esetszám – de ez az idei 1600-tól messze elmarad.

Sokaknál enyhe lefolyású, de van, akinél súlyosabbá válhat

Fotó: DepositPhotos.com

Az NNGYK heti járványügyi jelentései szerint 2025-ben november elejéig tehát kiugróan magas számú Hepatitis-A fertőzött volt, ami 2019-2023 között mért középérték (102) több mint 15-szöröse – erre a 24.hu hívta fel a figyelmet. Csak október 27.-november 2. között 96 megbetegedést detektáltak (tavaly mindössze hatot). A legtöbb eset Budapesten, Borsod, Szabolcs és Pest vármegyében fordult elő, de az ország minden részéből érkeztek jelentések.

Prágában ádáz küzdelem folyik

Magyarországon egyelőre szinte sehol nem hallani arról, hogy az egyre több beteg miatt milyen megelőzésre és tudnivalókra volna szükség, Prágában viszont olyan súlyosnak ítélték meg a helyzetet a fertőző májgyulladás járvány miatt, hogy november közepén felfüggesztették a szelektív ajtónyitást a metróvonalakon, központilag nyitják azokat. Sőt, több régiós várossal együtt lecserélték a szövetüléseket a naponta egyszerűen tisztítható, fertőtleníthető felületűekre, amely megkönnyíti a fertőzésekkel szembeni harcot.

A buszok utasait pedig arra kérik, hogy a leszállásjelzőt a könyökükkel vagy ruhadarabon keresztül nyomják meg.

A Prágai Városi Közlekedési Vállalat a Városházával együttműködve október elején figyelemfelkeltő kampányt indított. A Prágai Higiéniai Állomás tájékoztató szórólapjai nemcsak a Városháza épületében és a közösségi hálózatokon láthatók, hanem a tömegközlekedési eszközökön és a reklámokban is szerte a városban. A tájékoztató kampány elsősorban az alapos higiéniára, különösen a rendszeres kézmosásra, valamint a betegség elleni legjobb védekezésre szólítja fel a lakosságot.

Csehország az elmúlt 46 év legsúlyosabb Hepatitis-A járványával néz szembe. Közel 2600 esetet észleltek. A fertőzések száma már közelíti az 1989-es 2624 cseh beteg számát, igaz, az 1979-es rekordtól még messze áll, amikor több mint 32 000 ember betegedett meg szennyezett lengyel epertől Csehszlovákia-szerte.

Csehországban folyik az oltási kampány is

A betegség terjedése megnövelte az oltás iránti érdeklődést Csehországban, de kevés oltóanyag áll rendelkezésre – írja az idnes.cz..

„Sok az érdeklődő, de nincsenek monovakcináink. Már csak néhány kombinált vakcinánk maradt a hepatitisz A és B ellen. Ezek azonban drágábbak, és nem védenek olyan gyorsan, mint a monovakcinák. Egy kombinált adag itt 1850 koronába (ez jelenlegi árfolyamon 29 311 forint) kerül, de ebből három kell, és csak a második adag beadása után nyernek védettséget, amelyet egy hónappal az első után adnak be” – mondta a lapnak Kateřina Remešová, Cyril Mucha háziorvos egyik prágai praxisának ápolónője.

A csehországi Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi Védelmi Osztályának igazgatója, Matyáš Fošum azt mondta, hogy külföldről vásároltak oltóanyagokat, és az első készletek már Csehországban vannak: „Ezen a héten több mint 30 000 adagot fogunk kapni, a következő hetekben pedig 65 000-et” – tette hozzá.

Elmondása szerint Csehország eredetileg 60 000 Hepatitis-A elleni vakcinát kötött le erre az évre, de már mintegy 205 000 embert oltottak be.

Ausztriában is vészesen nő a betegek száma

A diepresse.com azt írja, Ausztriában is meredeken emelkedik a Hepatitis-A esetek száma. Évekig csökkenőben volt előfordulása, de idén más a helyzet. Az esetek száma megháromszorozódott a tavalyi évhez képest. Idén eddig 221 ember fertőződött meg Ausztriában és ketten haltak meg.

Összehasonlításképpen: 2024-ben összesen 73, 2023-ban pedig csak 41 eset volt és az elmúlt két évben egy halálos áldozat sem volt. A 25 és 44 év közötti férfiakat különösen érinti a fertőzés. Mint írják: hasonló tendencia figyelhető meg Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban is. A Bécsi Orvosi Kamara oltási kampányt sürget.

Magyarországon eddig semmi nyoma, hogy a fertőző májgyulladás miatt oltóanyaghiány lenne. Az NNGYK tájékoztatója szerint a Hepatitis A-val fertőzött betegek szoros kontaktjai – például családtagok vagy egy háztartásban élők – térítésmentesen részesülnek védőoltásban. Ezt minden esetben az illetékes járványügyi hatóság szervezi meg, az oltóanyagot pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) biztosítja.

Aki ettől függetlenül mégis beoltatná magát, a vakcina vényre, térítés ellenében kiváltható a gyógyszertárakban. Az NNGYK Oltóközpontjának árlistája szerint a Hepatitis-A felnőtt vakcina (Havrix 1440) 14 400 forint, míg a gyermekeknek (Havrix 720) 10 ezer forintba kerül, a kombinált (Hepatitis-A és B) oltás 20 ezer forint. A Nemzeti Oltóközpontnál a felnőttek vakcinája 26 ezer forint, a gyerekeké 20 500 forint, a kombinált 25 ezer forint.

Tünetek és kezelés

A Hepatitis-A (vírusos májgyulladás) a máj fertőző megbetegedése, amit a hepatovírus A okoz. A fertőzés az esetek nagy részében tünetmentes, főleg a gyerekek esetében. Legtöbbször enyhe lefolyású, a panaszok hetek alatt rendeződnek, bár előfordulhat hosszan elhúzódó, súlyosabb forma is. Lappangási ideje 2-6 hét; ezt követően hányinger, hányás, hasmenés, a bőr és a szemfehérje sárgasága, láz, hasi fájdalom jelentkezik. Májelégtelenség csak ritkán fordul elő, és inkább csak az időseknél.

A hepatitis más típusaival ellentétben krónikus májbetegség nem alakul ki. Gyanú esetén, még enyhe tünetek mellett is indokolt orvoshoz fordulni a hasonló kórképektől való elkülönítés érdekében. Célzott gyógyszeres terápia nincs; a szervezet maga számolja fel a vírust. A legtöbb betegnek pihenés, bőséges folyadékfogyasztás, valamint az alkohol és egyéb májterhelő szerek kerülése javasolt. Idősekben, várandósokban és krónikus betegséggel élőkben ritkán májelégtelenség léphet fel, ami kórházi ellátást, súlyos esetben májátültetést tehet szükségessé.

A Hepatitis-A terjedésének megakadályozásához tartsuk be az alábbi szabályokat:

Alapos kézmosás szappannal, különösen WC-használat után, étkezés és ételkészítés előtt.

Ne osszunk meg másokkal evőeszközt, törölközőt vagy egyéb személyes tárgyakat.

A fertőzöttek kerüljék a testi kontaktust másokkal, és ne vegyenek részt ételkészítésben.