Kilépni a kiégés örvényéből – 10 egyszerű és meglepő trükk

Amikor stresszesek vagyunk, a légzésünk feszesebbé, felszínesebbé és gyorsabbá válik. Amikor nyugodtabbak vagyunk, akkor mélyebb és lassabb. Ezért, ha tele vagyunk görccsel és szorongással, érdemes a következő légzőgyakorlatot végezni: négyig beszívni a levegőt, majd nyolcig ki. Ha még nem ismeri a légzőgyakorlatokat, kettőig kell beszívni, négyig pedig ki. Minden olyan légzés, ahol a kilégzés hosszabb, mint a belégzés, megnyugtatja idegrendszert. Két perc zseniális, de három-négy kör is gyakran elég a változáshoz.

Több gyógynövény rendelkezik fantasztikusan szorongásoldó hatással. Az ashwagandha gyökér kivonat például igen gazdag fitokemikáliákban, és számos klinikai vizsgálat szerint csökkenti a stresszt. De a sáfrány is ugyanilyen hatású, vagy a citrom- és orbáncfű, a levendula, az édesgyökér, a macskagyökér – hogy csak a legalapvetőbbeket említsük.

Igen hatékony lehet azoknak, akiknek a munkájukban folyamatosan visszafogottnak, diplomatikusnak kell lenniük, ahol a mondandójukon kívül még az arckifejezésükre is figyelniük kell, miközben naponta minimum 8 órát az eszüket használják. Például menedzserek, pszichológusok, vállalatvezetők. Ilyenkor sokaknak egyensúlyt adhat, ha a hangos koncerteken felszabadulva, szabályok nélkül, gátlástalanul, hangosan énekelhet és csápolhat, kikapcsolódhat.

Ha végtelenül fáradtnak vagy boldogtalannak érezzük magunkat, sokszor jót tehet egy cél nélküli gyaloglás. Véletlenszerű irányt választva, csak menni és menni, közben tudatosan figyelni arra, amit látni és érezni lehet. Ilyenkor olyan oldalát is megláthatjuk a lakóhelyünknek, amit addig soha, miközben stresszoldó hatása van az új szemszögnek.

Egy-egy stresszes hét után hétvégén jóleshet olyan étel elkészítése, amihez idő kell. Vannak, akik számára megnyugtató a főzéssel kapcsolatos tevékenység, amit nem lehet sietősen csinálni. Sokan esküsznek arra, hogy teljesen kikapcsolja őket a gasztronómia, és még jól is járnak vele, hiszen finomat esznek utána.

Az infraszauna átöleli a testet: legyen szó a nyugtató melegről, a vörös fényterápiáról, vagy utána a fokozatos lehűlésről. Abszolút megnyugvást ad, és még gyulladáscsökkentő is. Eközben ki lehet használni az időt meditálásra, amely olyan állapotba visz, amivel kitisztul az agy. A mantraalapú meditáció például roppant egyszerű. A mantraként ismételgetett szót kell hangosan kimondani újra és újra, ami bizonyos fokú rezonanciát, már-már vibrációt kelt a testben. Aztán fejben megismételve egy idő után az elme elkezd kikapcsolni és a gondolatok is elmaradnak.

A figyelemelterelés lehetőséget ad az agynak az ellazulásra. A varrás, a hímzés, a horgolás, vagy egyéb kézimunka lefoglalja az elmét és a kezet, ez alatt eltűnik a stressz. Akinek ez a hobbija, átélheti a flow-élményt, amikor annyira élvezi a tevékenységet, hogy az idő is megszűnik számára.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!