Kínában indul a második Covid-hullám

Várhatóan júniusban tetőzik Kínában a Covid második hulláma, amely hetente akár 65 millió embert is megfertőzhet. A járvány soron következő hullámába már a vírus új XBB-változatai is beleszólnak (köztük az Arcturus), mióta tavaly év végén Kína úgy döntött: eltörli a világon egyedülálló zéró Covid-politikáját.

Zhong Nanshan vezető kínai epidemiológus a hét elején a guangzhoui biotechnológiai fórumon arról beszélt, hogy a fertőzések száma május végére valószínűleg eléri a heti 40 milliót.

Azt is bejelentette, hogy az XBB omikron alvariánsokkal szemben hatásos (köztük az XBB. 1.9.1, XBB. 1.5 és XBB.1.16) két új vakcina kapta meg az első jóváhagyást Kínában. Zhong szerint hamarosan három-négy másik vakcinát is jóváhagynak, de további részleteket nem közölt.

A júniusi járvány lehet a legnagyobb fertőzési hullám azóta, hogy Kína tavaly télen felszámolta a zéró-Covid-rendszert, aminek következtében akkoriban a lakosság 85 százaléka megfertőződött – írja a The Washington Post hozzátéve azt is, hogy bár a WHO május 11-én kihirdette a pandémia végét, az Egyesült Államokban is megnövekedett az új változatok miatti fertőzések száma és a szakértők nem zárják ki, hogy a következő években újabb járványok indulhatnak el.

Sehol nem lehet megúszni az újabb és újabb hullámokat. Fotó: Depositphotos

Míg Kínában a szakértők szerint az új nyári hullám kevésbé lesz súlyos, mégis erőteljes emlékeztető oltási programra, a kórházakban vírusellenes szerekre van szükség ahhoz, hogy megakadályozzák a nagyszámú idős lakosság halálozási arányának újabb megugrását.

„Minden bizonnyal a fertőzések, a súlyos esetek és a halálozások száma is kevesebb lesz, de önmagában még mindig sok. Még ha azt is gondoljuk, hogy ez enyhébb hullám, akkor is jelentős hatással lehet az országra” – mondta Ben Cowling, a Hongkongi Egyetem Közegészségügyi Karának epidemiológusa.

A Pekingi Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ szerint az omikron-változatok esetszámai április óta annyira megugrottak, hogy április utolsó két hétben Kínában a Covid megelőzte az influenzát, mint a leggyakoribb fertőző betegség.

Az egészségügyi szakemberek megnyugtatták a lakosságot, hogy az újrafertőződések enyhébb tünetekkel járnak, és azt ígérték, hogy a kórházak sem lesznek túlterhelve, mint tavaly télen. Egyes kórházak ugyanakkor azt tanácsolják a lakosoknak, hogy viseljenek maszkot, az idősek és immunhiányosok pedig kerüljék a zsúfolt helyeket.

Kapcsolódó cikk Rusvai Miklós: "Az új Covid-variáns még fertőzőbb" Az Arcturus Rusvai Miklós szerint is igen fertőző.

Ennek ellenére az olyan korlátozások, mint ami a zéró-Covidra volt jellemző, amikor Kína minden eszközzel próbálta megakadályozni a fertőzéseket, nem élednek újra, és úgy tűnik, hogy a legtöbb lakos folytatja is a megszokott életét.

A 32 éves Tan Xiang, aki egy állami tulajdonú cégnél dolgozik Shenzhenben, azt mesélte, hogy cége nem is mondta munkatársainak, hogy maradjanak otthon, ha megfertőződnek.

„Mindannyian a megszokott módon dolgozunk, most senki sem szabályoz minket, és a metrón, irodaházakban és bevásárlóközpontokban sem igen viselnek az emberek maszkot” – mesélte Tan, hozzátéve, hogy a körülötte lévők, akik ebben a hullámban megfertőződtek, nem mutattak súlyos tüneteket.

Kapcsolódó cikk Itt a legújabb Omikron alvariáns, már tömegével fertőz (frissítve) A koronavírus új változata ütötte fel a fejét, amit ismét árgus szemekkel figyel az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Mi lehet tudni az Arcturusról?

Persze akadnak olyan hírek is, miszerint egy nankingi egyetem kollégiumi karanténba kényszerítette a pozitív eredményt adó diákokat. De a diákok azt írták a világhálón, hogy ők maguk zárkóztak önkéntes karanténba az iskolában, hogy ne fertőzzék meg családtagjaikat otthon.

Volt, aki a Xiaohongshu, vagyis a „Kis Vörös Könyv” platformon ezt írta: „három évig megúsztam egy hatalmas járványt, végül most kapott el a második hullám. Korábban azt hittem, hogy egyike vagyok azoknak a szuperimmunis embereknek, akik megmentik az emberi fajt. Úgy tűnik, tévedtem."

"A koronavírus új változatai, az XBB mutációk a Covid első nagy, erősen immunelkerülő csoportja, amely át fog söpörni Kínán. Ám a hullám nagyrészt 'láthatatlan' lesz az alacsony tesztelési és bejelentéstételi arány miatt" - mondta a Fortune-nak Raj Rajnarayanan, a New York-i Technonológiai Intézet professzora, kutatási dékánhelyettes.

Azt pedig már Ali Mokdad, a Washingtoni Egyetem Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézetének professzora teszi hozzá, hogy bár a vírus bármikor képes rossz irányba fordulni és saját maga halálosabb változatává fejlődni, eddig nem történt meg – és ennek az esélye sem nagyobb Kínában, mint a világ többi részén.