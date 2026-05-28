Egészségügy

„Kirívóan etikátlan marketingfogás a legújabb hazai lombikos világszenzáció” – mondja Kaáli professzor

Kormos Olga
A Kaáli Intézetek egykori alapítója és vezetője megütközve olvasta, hogy a Semmelweis Egyetem világszenzációként tálalta az embrióbeültetést. 

„Érdeklődéssel olvastam az egykori Kaáli Intézetek honlapján, hogy a Semmelweis Egyetem (SE) Asszisztált Reprodukciós Centruma május 20-án világszenzációként tette közzé, hogy egy genetikai vizsgálattal igazolt egészséges embriót ültetett vissza egy asszonyba. Az embrió megfogant, melynek eredményeként egy egészséges gyermek született. A szóban forgó embrión a genetikai szűrést (PGT) a családban előforduló ritka izomsorvadásos genetikai betegség (SMA) miatt végezték” – írja Dr. Kaáli professzor az MTI-ben megjelent közleményében.

Aztán így folytatja: 

Az embriókon végzett preimplantációs genetikai vizsgálatokat bő három évtizede végzik. Manapság, különböző indikációval, kezelések százezreit végzik világszerte, melyek során az embriók genetikai állományát vizsgálják/szűrik. Szintén százezres nagyságrendű az ilyen beavatkozást követően született gyermekek száma is.

Mint írja, Magyarországon a Kaáli Intézetekben is közel 30 éve történt az első ilyen jellegű beavatkozás és azóta már több száz egészséges gyermek született. Ha csak az izomsorvadásban érintett családokat nézzük, akkor közel 40 esetben került preimplantációs genetikai vizsgálat elvégzésre és ezek eredményeként mára több, mint 10 egészséges gyermek jött világra.

Fotó: ATV

„A médiából úgy tűnik, hogy több évtized után végre a Semmelweis Egyetem meddőségi centruma is képes ezeket a szűrő vizsgálatokat elvégezni. Jobb később mint soha. Ám az első esetüket világszenzációként közzétenni, nemcsak a meddőségi centrum vezetőjét minősíti, de nem öregbíti a messze földön híres Semmelweis Egyetem jó hírét sem” – véli Dr. Kaáli Nagy Géza..

A professzor szerint „hazánkban számos ok miatt, érezhetően csökken a lombikbébi kezelésre jelentkező meddő betegek száma. Kétségbeesett, kirívóan etikátlan magatartásnak tartom, amikor egy orvos vagy meddőségi központ a betegeket félretájékoztatva, valótlan szenzáció hajhászással igyekszik betegforgalmát növelni”.

A Dunamenti REK Reprodukciós Központ (az államosított magánklinikák központosított intézménye) is fontosnak tartotta megszólalni, ők Facebook-posztban hívták fel az anomáliára a figyelmet. Mint írják:

„Az elmúlt napokban több sajtómegjelenés is foglalkozott a preimplantációs genetikai vizsgálat (PGT) alkalmazásával és annak magyarországi eredményeivel. Minden olyan szakmai sikernek örülünk, amely családoknak segíthet egészséges gyermekhez jutni. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a közvélemény pontos és teljes képet kapjon a hazai gyakorlatról, különösen olyan esetekben, amikor egy eljárás magyarországi alkalmazásáról és annak előzményeiről esik szó”.

Ennek érdekében egy rövid szakmai hátteret is összeállítottak, amiben rámutatnak arra, hogy a valóság annál lényegesen árnyaltabb, mint ahogy elsőre látszik. Ugyanis az embriókon végzett preimplantációs genetikai vizsgálat alapjait bő három évtizede rakták le. 

Magyarországon is közel 30 éve történt az első ilyen jellegű beavatkozás és az utóbbi 20 évben rutinszerűen végzik több intézetben (Dunamenti REK Budapesti, Győri, Kútvölgyi és Tapolcai Intézeteiben, illetve a Szegedi Tudományegyetem Reprodukciós Medicina Intézetében a Semmelweis Egyetem ARC intézete mellett).

Hozzáteszik: a mai napig Magyarországon több, mint 1000 PGT-vel kiegészített eljárás került elvégzésre (különböző kromoszóma szerkezeti hiba, vagy génmutáció által örökölt betegség miatt indított kezelés), melyek több száz egészséges gyermek születéséhez járultak hozzá. A még szélesebb körben való alkalmazás egyik akadálya a jelentős költségvonzat, ami több százezres, akár milliós kiadást is jelenthet a párok számára.

„Ezzel együtt a PGT eljárás olyan szinten beépült a kezelések közé, hogy kezdeményezés indult, hogy olyan esetekben, amikor a szülők hordoznak kromoszóma vagy génhibát, az eljárás finanszírozását a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) biztosítsa”, írják. 

