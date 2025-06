Kiszivárgott az árrésstopos gyógyszerlista

Napokon belül életbe léphet egy új, önkéntes árkorlátozás a gyógyszerek esetében – értesült az Index. A birtokukba jutott táblázatból kiderült, hogy mely vény nélkül kapható gyógyszerek lehetnek érintettek az intézkedésben.

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke úgy fogalmazott a lapnak, hogy „nemes feladat és üdvözlendő tárgyalni az alacsonyabb gyógyszerárakról a magyar emberek érdekében”.

Nagy Márton nemzetgazdsági miniszter korábban kijelentette, hogy a kormány nagyítóval nézi a gyógyszerárak alakulását, különösen a szabadáras gyógyszerek az érintett termékek. A miniszter május 19-én számolt be először arról, hogy tárgyalásokat kezdett a témában. Akkor Nagy Márton a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Témánk a nem támogatott gyógyszerek árának jelentős növekedése volt.” A bejegyzés nyomán világossá vált, hogy a kabinet nem hagyja szó nélkül a jelentős áremelkedést."

Huszonöt gyógyszert választottak ki

Fotó: Depositphotos

A tárcavezető azóta több alkalommal egyeztetett a szektor képviselőivel. Heti rendszerességgel ültek tárgyalóasztalhoz a gyógyszergyártó cégek és a kereskedelmet is képviselő szakmai szervezetek, hogy közösen keressenek megoldást a lakosságot is érzékenyen érintő áremelkedésekre. Most úgy tűnik, hogy sikerült a legtöbb ponton konszenzusra jutni: az önkéntes árkorlátozások révén az érintett szabadáras készítmények ára mérséklődhet, azaz a drágulás megállhat.

A következő gyógyszerekre vonatkozna az árréstop: