3p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Kunetz Zsombor

Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

mfor.hu

Egy belső levél szerint a Szent Imre kórházat gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos otthagyta, így nem tudják kiállítani az ügyeletet. A kórház rövid reagálása szerint változatlanul fogadják és ellátják a betegeket.

Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő egy nyugtalanító, belső levelezésből származó üzenetet tett közzé Facebook-oldalán szombaton. A levél írója egy egyeztetésről tájékoztatja a kollégáit, amely a OKFŐ-ben (Országos Kórházi Főigazgatóság) zajlott a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályának helyzetével kapcsolatban.

„Mint bizonyára többen tudjátok, a Szent Imrében gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos felállt, jelenleg mindössze 1,6 FTE (főállású munkavállaló – a szerk.) szakorvosi kapacitásuk van. Emiatt ma estétől december végéig – és várhatóan januárban sem – nem tudják kiállítani az ügyeletet. Az eddig besegítő belgyógyász és intenzíves kollégák egyhangúan jelezték, hogy nem vállalják tovább a műszakvezetést.”

„Az OKFŐ részéről eredetileg a kirendelés gondolata merült fel, ez azonban több okból sem járható út: egyrészt jogszabály szerint legalább 15 nappal előre kellene értesíteni az érintetteket, másrészt egységesen minden SBO- és kórházvezetés elutasította ezt a megoldást.”

„Átmeneti megoldási javaslatként az hangzott el, hogy a kritikus állapotú betegeket a működő sürgősségi osztályok között osztanák szét, míg a nem kritikus betegek ellátását valamilyen formában a Szent Imre próbálná megoldani. Ugyanakkor fontos, hogy konkrét konszenzus vagy végleges döntés egyelőre nem született.”

Kunetz Zsombor szerint

ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is,

hiszen nem lesz arra képes, hogy ellásson olyan kritikus állapotú betegeket, amelyeket az ellátási területéről szállítanának be.

A kórház szerint a sürgősségi ellátás így is biztosított

A kórház rövid közleményben reagált – eszerint "A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi betegellátó osztálya változatlanul fogadja és ellátja az ellátási területéről beszállított betegeket. A sürgősségi osztály vezetését 2025. december 1. napjától Dr. Xantus Gábor főorvos látja el. Ő és a kórház menedzsmentje folyamatosan dolgozik a szakorvosi kihívások teljeskörű megoldásán.

Dél-Buda sürgősségi ellátása Kórházunk integrált betegellátó rendszerének köszönhetően folyamatosan biztosított"

- írják a közleményben.

Az ügy mindenesetre nem újkeletű – október végén már volt előzménye:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Aggódik a WHO: meddőségi iránymutatást adott ki

Az utóbbi hetekben hullámvasúton érezhette magát az, aki figyelemmel kísérte a hazai petesejt-donációval kapcsolatos fejleményeket. Mindeközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem tétlenkedik, széleskörű meddőségi ajánlásokat tett közzé.

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

A WHO megerősítette, hogy nincs összefüggés a védőoltás és az autizmus kialakulása között.

Úgy tűnik, az influenza kezdi átvenni a stafétát a Covidtól

Kijöttek aNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss adatai, amelyek szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált az év 48. hetében, kivéve egy-két várost.

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

A pénz tilos, ajándékozni szabad.

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Három beavatkozást is el kellett tolni.

A hálapénz helyett itt az új mumus

A paraszolvencia eltűnt, de most a kettős praxis lett az egészségügy rákfenéje.

Petesejt-donáció: jelentős fejpénzt ajánlanak magyar nőgyógyászoknak a határon túli meddőségi klinikák?

Nemcsak az egyházakkal és a KDNP-vel kell megvívnia harcát az egészségügyi államtitkárságnak a petesejt-donáció terén, hanem a szomszédos meddőségi klinikákkal is? Információink szerint az utóbbi időben megszaporodtak a külföldi meddőségi centrumok pénzügyi megkeresései a magyar nőgyógyászok felé. Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának DK-s elnöke rendkívüli bizottsági ülést hívott össze a mesterséges megtermékenyítés szabályozása körüli súlyos problémák miatt.

Hatezer HIV-fertőzött lehet Magyarországon

Bár Magyarországon európai összehasonlításban is kiemelkedő a HIV-ellátás színvonala, és államilag finanszírozott a hozzáférés a korszerű terápiákhoz, még mindig magas a későn kiszűrt betegek aránya, és alacsony a szűrési hajlandóság – mutattak rá a Pro Infectologia Alapítvány szakértői a Dél-pesti Centrumkórházban az AIDS Világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

A budai, Lövőház utcai Mind Klinikát a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. vásárolta meg.

Kunetz Zsombor: magyar mentősöket toboroznak Csádba

Csádban, a magyar állam által telepített konténerkórházban kell civil betegeket, sérülteket ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel céloztak meg. A missziót a Hungary Helps szervezi.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168