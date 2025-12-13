Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő egy nyugtalanító, belső levelezésből származó üzenetet tett közzé Facebook-oldalán szombaton. A levél írója egy egyeztetésről tájékoztatja a kollégáit, amely a OKFŐ-ben (Országos Kórházi Főigazgatóság) zajlott a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályának helyzetével kapcsolatban.

„Mint bizonyára többen tudjátok, a Szent Imrében gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos felállt, jelenleg mindössze 1,6 FTE (főállású munkavállaló – a szerk.) szakorvosi kapacitásuk van. Emiatt ma estétől december végéig – és várhatóan januárban sem – nem tudják kiállítani az ügyeletet. Az eddig besegítő belgyógyász és intenzíves kollégák egyhangúan jelezték, hogy nem vállalják tovább a műszakvezetést.”

„Az OKFŐ részéről eredetileg a kirendelés gondolata merült fel, ez azonban több okból sem járható út: egyrészt jogszabály szerint legalább 15 nappal előre kellene értesíteni az érintetteket, másrészt egységesen minden SBO- és kórházvezetés elutasította ezt a megoldást.”

„Átmeneti megoldási javaslatként az hangzott el, hogy a kritikus állapotú betegeket a működő sürgősségi osztályok között osztanák szét, míg a nem kritikus betegek ellátását valamilyen formában a Szent Imre próbálná megoldani. Ugyanakkor fontos, hogy konkrét konszenzus vagy végleges döntés egyelőre nem született.”

Kunetz Zsombor szerint

ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is,

hiszen nem lesz arra képes, hogy ellásson olyan kritikus állapotú betegeket, amelyeket az ellátási területéről szállítanának be.

A kórház szerint a sürgősségi ellátás így is biztosított

A kórház rövid közleményben reagált – eszerint "A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi betegellátó osztálya változatlanul fogadja és ellátja az ellátási területéről beszállított betegeket. A sürgősségi osztály vezetését 2025. december 1. napjától Dr. Xantus Gábor főorvos látja el. Ő és a kórház menedzsmentje folyamatosan dolgozik a szakorvosi kihívások teljeskörű megoldásán.

Dél-Buda sürgősségi ellátása Kórházunk integrált betegellátó rendszerének köszönhetően folyamatosan biztosított"

- írják a közleményben.

Az ügy mindenesetre nem újkeletű – október végén már volt előzménye: