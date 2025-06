Kiverte a biztosítékot a kormány új terve az orvosoknál

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Tiltakozását fejezte ki a Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) is, amely állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy megdöbbenéssel értesült a vonatkozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról, mellyel szemben súlyos tartalmi és elvi kifogásai vannak.

A most elfogadott törvény ugyanis kötelezi a háziorvosokat arra, hogy szerződés nélkül is vegyenek részt állami feladat ellátásában, illetve az alapellátók és az Országos Mentőszolgálat közötti szerződés tartalmát a szerződő felek jogszerű megállapodása helyett miniszteri rendeletben, diktátumként kívánja meghatározni – tették hozzá.

Az orvoskamara az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a jogszabály veszélyezteti a jogbiztonságot, szembemegy az európai jogrenddel, az alaptörvény szellemiségével és káros Magyarország egészségügyi ellátórendszerére már rövid távon is.

Nyílt levélben kérte a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a Magyarország versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés által kedden elfogadott törvényt, szerintük ugyanis az három ponton is rendkívül hátrányos az egészségügyi ellátórendszer működésére.

