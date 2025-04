Kizárhatnak fogyatékkal élőket a műtétekből? – Megszólaltak az érdekvédők

2025. április 1-jétől új orvosi protokollt vezettek be a csípő- és térdprotézisműtétre várók között. De nem csak a túlsúlyos embereket érinti diszkrimináció, hanem a súlyos értelmi fogyatékkal élőket is. Az Autisták Országos Szövetsége és az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége is megszóltalt a témában.