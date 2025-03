Kóka János: Jobb szervezéssel 2-3 év alatt le lehetne felezni a várólistákat

A három tíz jegyében hirdetett meg egészségügyi programot az orvos, egészségügyi vállalkozó, volt gazdasági és közlekedési miniszter, 10 év alatt 10 ezer milliárd forintból 10 reformot javasol, a szakma széleskörű összefogásával, amit aztán természetesen a politikusok, jelesül a mindenkori kormány is támogathat. A részletekről beszélgetett a Klasszis Podcastban lapunk főszerkesztője, Csabai Károly Kóka Jánossal. Aki a Doktor 24 magánegészségügyi szolgáltatót azzal a Lancz Róberttel alapította, aki az egyik résztvevője lesz a lapcsoportunk, a Klasszis Média által szervezett március 27-ei egészségügyi konferenciának.

