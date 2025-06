Klímára gyűjtenek az egri kórháznak

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány adománygyűjtést kezdeményezett az egri kórház fekvőbeteg osztályának klimatizálására – számolt be róla a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, amely a honlapján közzétett cikkben a vállalkozások támogatását is kérte az ügy érdekében, írta meg a 24.hu.

A kamara kiemelte: a nyári hónapokban különösen fontos, hogy a kórházi betegek megfelelő, komfortos környezetben gyógyulhassanak, ennek alapfeltétele egy korszerű hűtési rendszer kiépítése. Mint írták, a vállalkozások lehetőségeikhez mérten járulhatnak hozzá az alapítvány céljához.

Az adománygyűjtés időszerűségét alátámasztja, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár a napokban arról beszélt: a globális felmelegedés az egészségügyet is kihívások elé állítja, de a betegellátás idén sem kerül veszélybe – még ha egyes ellátásokat el is kell halasztani. Az előrejelzések szerint már június első hetében is 36 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet egyes térségekben.