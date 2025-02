Kóka János a Tisza Párt programjáról: egyelőre csak kívánságlista

Nem szeretne miniszter lenni, semmilyen politikai ambíciója nem volt a minapi egészségügyről szóló vitairatával. A kormány azért nem vállalja a rendszer egészét érintő átalakítást, mert nagyobbnak tűnik a status quo felrúgásának politikai költsége, mint a lassú enyészeté. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt az elvonások kiherélték, és pénzkifizető hellyé silányították, a Magyar Orvosi Kamaráról pedig úgy véli: a harcaiban meggyengült, és fajsúlyos köztestületből frusztrált érdekképviseleti fórummá vált. Orbán Viktor üzleti delegációjának rendszeres résztvevője, Szijjártó Péterrel való közeli kapcsolatát pedig soha nem titkolta – minderről Kóka János a 24.hu-nak adott interjúban beszélt.

A Tisza Párt február 15-én elhangzott egészségügyi javaslatcsomagjával kapcsolatban – melyet lapunknak Rékassy Balázs orvos, egészségügyi szakmenedzser elemzett –, kijelentette: „Nem nagyon olvasom politikai pártok programjait, legfeljebb, ha törvényjavaslat formájában elkészülnek, különben csak kívánságlista az egész. Egy hatalomban lévő vagy oda készülő párt könnyedén mondhat jól hangzó, szimpatikus kijelentéseket. Ennél sajnos egyik sem több”... „Amikor egy politikai párt szavazatvadászati céllal jelenít meg hiányosságokat vagy konfliktusokat, amelyek megoldására nem is akar érdemi javaslatot tenni, azt politikai haszonlesésnek tartom”.

Kóka azt is kijelentette, hogy az életébe nem fér bele a pártpolitika.

„A kormány a szükséges reformok nélkül igyekszik fenntartani az egészségügy működőképességét. Történt sok fontos fejlesztés is, mint például a digitális receptfelírás vagy adatnyilvántartás, de a rendszer egészét érintő változtatásba nem mentek bele. Toldozgatás-foldozgatás volt csak. A rendszer elérte a fenntarthatóságának legvégét, ha nincs érdemi változás, össze fog omlani. Már most is mesterséges eszközökkel tartják fent, mint mondjuk az évenkénti kórházkonszolidáció” – mondta a Fidesz jelenlegi egészségügyhöz való hozzáálásáról.

Kóka azt is szeretné, ha első körben sok felelősen gondolkodó orvost, közgazdászt, kamarai vezetőt, tudományos szakembert ültethetne egy asztalhoz.

