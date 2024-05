Harc a kopaszodás ellen: milliók választják ezt a megoldást

Törökországban töretlenül virágzik az egészségturizmus: évente milliók érkeznek a világ minden tájáról esztétikai célú villámlátogatásra az olyan nagyvárosokba, mint Antalya vagy Isztambul. A fogorvosi kezeléseken, plasztikai sebészeti beavatkozásokon kívül nagy keletje van a hajbeültetésnek is. Ezt vállalta be az Egyesült Államokban élő Spencer Macnaughton is, aki a Business Insider oldalán írt – ahogy fogalmazott – a kopaszodó férfiak szentélyében, a "Hairstanbul"-nak is becézett Isztambulban szerzett tapasztalatairól.

Egyenes út a hajkikötőbe

Macnaughton egy a gyérülő hajzatú férfiak közül, aki végső kétségbeesésében szánta rá magát a hajbeültetésre, és sok más sorstársához hasonlóan török specialistának szavazott bizalmat. A férfi 24 éves volt, amikor 2015-ben egy róla készült videót nézve azzal szembesült, hogy pénzérme nagyságú kopasz folt látszik a fején. Ahogy romlott a helyzet a következő években, úgy zuhant az önbecsülése is. Egyre kevésbé érezte magát vonzónak és férfiasnak, és amint arról őszintén beszámolt, nem látott sok esélyt arra, hogy párt találjon magának.

Sokan választják a hajbeültetést önértékelésük helyreállításához

Fotó: Depositphotos

A férfi több, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által jóváhagyott, hajhullás elleni gyógyszert is kipróbált, eredménytelenül. Igyekezett előnyösen fésülni a haját, hogy ne látsszon a terebélyesedő kopasz folt és minden létező praktikát bevetett annak leplezésére. Egészen odáig jutott, hogy hátrálva tolatott ki az ajtókon, nehogy valaki észrevegye ritkuló haját. Régóta gondolkodott a hajbeültetésen, ám a végső lökést egyik barátja adta meg, aki nyolc hónappal a törökországi beavatkozás után újra dús hajkoronával hódított. Macnaughton beleásta magát a szakirodalomba, lecsekkolta az orvost, akinél a barátja járt, és akit ő is kiszemelt, majd kiderítette, hogy nemzetközileg is megbízható specialistaként tartják-e számon. Miután minden kérdésére megnyugtató választ kapott, belevágott a “kalandba”. És amint azt megdöbbenve tapasztalta, az isztambuli járaton számos sorstársa ült. A város új repülőtéren pedig – ahogy azt a cikk szerzője is észrevette –, nem ritka a frissen borotvált fejű, homlokpánttal vagy fejükön gézkötéssel mutatkozó férfiak látványa.

Miért pont Törökország?

Míg az Egyesült Államokban egy komplett hajbeültetés ára a beavatkozás típusától függően jellemzően 10-20 ezer dollár (3,6-7,2 millió forint) között alakul, addig Törökországban a legfelkapottabb klinikákon is csak ennek töredékét kell fizetni. Spencer Macnaughton például 3500 dollárt hagyott ott Isztambulban - derül ki a Business Insider cikkéből. Ez az ár magába foglalta a konzultációs díjat, a beavatkozás orvosi és egyéb költségeit, a néhány napos utókezelés díját, valamint szállást három éjszakára egy négycsillagos hotelben, plusz a reptéri és a városon belüli transzport költségeit. A kétezer dolláros repülőjegyet is beleszámítva az összköltség még mindig csak harmada volt az Egyesült Államokban vagy az Ausztráliában megszokottnak. Amint arról nemrég az ausztrál abc.net is beszámolt, a legmodernebb technikával végzett beavatkozás ára nagymértékű hajpótlás esetén hozzávetőlegesen 20 ezer ausztrál dollárba (közel 4,8 millió forintba) is kerülhet.

A török “diszkontár” részben annak tudható be, hogy a bérek és a megélhetési költségek is jóval alacsonyabbak az országban, mint például Amerikában vagy Ausztráliában; részben pedig annak, hogy a török egészségügyi minisztérium az egészségturizmust fellendítendő, számos adókedvezménnyel és támogatással segíti a magánklinikák működését. Ennek meg is van az eredménye: 2019 óta a török egészségturizmus 50 százalékkal nőtt. Azon a klinikán például, ahol Macnaughton hajbeültetését végezték, összesen 20 orvos, 80 technikus és nyolc aneszteziológus dolgozott, akik naponta 20-22 transzplantációt vezényelnek le.

Haj, de nagy biznisz

A kopaszodás műtéti úton történő kezelése ma már nem számít tabutémának, olyannyira nem, hogy az elmúlt két évtizedben hatalmas globális üzletággá nőtte ki magát: előrejelzések szerint 2024 végére több mint 11 milliárd dolláros forgalmat bonyolíthat le az ágazat. A török Health Tourism Association adatai szerint 2022-ben körülbelül egymillió ember utazott az országba hajbeültetés céljából, akik több mint 2 milliárd dollárt költöttek. A Forbes értesülései szerint 2023-ban naponta több mint kétezer beavatkozást végeztek az erre specializálódott török magánklinikákon.

A férfias típusú hajhullás jellemzően a hajvonal visszahúzódásával vagy a fejtető kopaszodásával kezdődik, és a hajhullás leggyakoribb típusa. Az erre való hajlam genetikailag öröklődik, és becslések szerint a férfiak körülbelül kétharmadát érinti valamilyen formában. A kor előrehaladtával a nők egy részénél is előfordulhat. Vannak olyan országok, ahol a kopasz férfiak aránya jelentősen magasabb, mint máshol. A World Population Review 2024-es – összesen 21 országot rangsoroló – kutatása szerint Spanyolországban különösen aggasztó a helyzet. Itt például a férfiak 43 százalékát érinti a kopaszodás valamilyen mértékben. Csehországban és Németországban, valamint Franciaországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is hasonló a helyzet: a látványos hajhullással küzdő férfiak aránya ezekben az országokban körülbelül 40 százalék.

Kockázatok és nem kívánt hatások: olcsó húsnak híg a leve?

A török hajbiznisz felfutásával egy időben szakmai berkekben megindult a nemzetközi ellenlobbi. Egyebek mellett számos egyesült államokbeli és ausztráliai, hajbeültetéssel is foglalkozó klinika oldalán jelentek meg figyelmeztető írások arról, miért nem éri meg Törökországba utazni, “ahol futószalagon végzik a beavatkozásokat, meghökkentően alacsony áron”. Ezek rendre felsorolták azokat az ellenérveket, amelyeket valóban érdemes átgondolni, mielőtt valaki belevág a dologba. A legnyomósabb ezek közül az, hogy számos, gyors profit reményében direkt e célra létrehozott török klinikán a mindössze pár éves tapasztalattal bíró orvosok nem megfelelő képzettségű asszisztensek segítségével végzik a transzplantációkat. Ami valóban létező jelenség, de azért itt sem szabad általánosítani: nem minden hajbeültetésre specializálódott török intézmény alkalmaz “kóklereket”.



Noha a hajbeültetés alapvetően rutinbeavatkozás, a szakszerűtlenül elvégzett munka kellemetlen következményekkel járhat. Ezek közé tartozik a látványos hegesedés, a beavatkozás utáni tartós vérzés, az érzéstelenítő hatására fellépő allergiás reakció, a különféle fertőzések, a gyenge hajnövekedés és a természetellenes hajvonal is. Amint arra a szakemberek is felhívják a figyelmet: ha valaki profi munkát vár el, annak meg kell fizetnie az árát. A gyanúsan kedvező, például ezer dollár (360 ezer forint körüli) komplett ajánlat valószínűleg nem tartozik ebbe a kategóriába.

Milyen szempontok szerint érdemes orvost választani?

Ha valaki úgy dönt, belevág a procedúrába, fontos, hogy körültekintően válasszon intézményt és orvost. Érdemes alaposan tájékozódni a helyről és az ott dolgozó szakemberekről. Arról, hogy a kiszemelt orvos képzett-e, milyen eredménnyel és mióta dolgozik a szakmában, elismert-e a szakterületén, ajánlják-e őt a páciensek. Az is elengedhetetlen, hogy a beavatkozás jellegével, körülményeivel és lehetséges következményeivel is tisztában legyen a pácines. Az sem mellékes szempont, hogy amennyiben az utógondozás során probléma merül fel, vagy az érintett nem elégedett a hosszú távú eredménnyel, segítenek-e a megoldásban.

Mennyibe kerül a hajbeültetés itthon?

Ahogy sok más esztétikai célú beavatkozásét, úgy a hajbeültetés árát is számos tényező befolyásolja. Nem mindegy például, hogy milyen módszerrel végzik. A korábban népszerű és elterjedt FUT (Follicular Unit Transplantation), vagyis csíkkivételes technikát – mely során a fejbőr hátsó vagy oldalsó részéből, az egészséges, vagyis donor területről sávokat vágnak ki –, mára felváltotta egy jóval aprólékosabb, ám kevésbé észrevehető nyomokat hagyó módszer, a FUE (Follicular Unit Extraction). Ilyenkor nem összefüggő bőrfelületet vágnak ki, hanem egyesével emelik ki a szőrtüszőegységeket (graftokat) a donor területről egy vékony, körülbelül 1 milliméteres átmérőjű, speciális körkést használva, hogy aztán visszaültetessék ezeket a tar részre. A módszer nagy előnye, hogy több hajtüszőegységet lehet kinyerni egyetlen területről anélkül, hogy ott is megritkulna a haj, és nem maradnak utána látványos hegek, mint a FUT esetében.

Ár szempontjából az egyik legfontosabb tényező, hogy graftot vagy hajszálat ültetnek-e át, és azokból is mennyit. Egy graft általában 2-3 hajszálat rejt. Van, ahol a 12 hónapos utókövetésért is fizetni kell, ami többe kerülhet, mint maga a beavatkozás, máshol viszont ez is benne van a “csomagárban”. Előfordulhat, hogy valaki csak a ritkulást szeretné elfedni, és ezért 300-500 graftot kér. Az igazán látványos változás eléréséhez azonban – a kopaszodás mértékétől függően – legalább 1200-1500 graft (2000-3000 ezer hajszál) átültetése szükséges. Mindezeket figyelembe véve az egyénileg meghatározott végső ár a FUE esetében nagyjából 600 ezer forinttól kezdődhet, határ pedig a csillagos ég. Van olyan klinika, ahol 2500 graft átültetéséért 1,2 millió forintot, míg máshol kétmilliót kérnek. Összehasonlításképp: a cikkben szereplő Spencer Macnaughtonnak összesen négyezer graftot ültettek át, és ezért 3500 dollárt, vagyis nagyjából 1,25 millió forintot fizetett - amiben a már említett extrák is benne voltak.