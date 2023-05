Kórházi adósságok: válságközeli a helyzet

Mivel márciusban 39,3 milliárd forint volt a kórházak tartozása, így 12,3 milliárd forinttal nőtt a hátralékuk áprilisban. Mint ismert, 2023 első két hónapjában extra méretűre, 33,8 milliárd forintra duzzadt a kórházak tartozása, és az áprilisi adatok sem szívderítőek. Pedig februártól teljesítményfinanszírozásra álltak át a kórházak.

Míg Rétvári Bence államtitkár korábban arra mutatott rá, hogy a betegek még nem tapasztalják, de a kormány szerint a "finanszírozási keretek jobb elosztása 2023. január 1-jétől már a lakosságszám figyelembevételével valósul meg", amivel a betegutak is jobbak lesznek. Azt is hozzátette, hogy ezzel állítólag csökken a kórházi adósságnak az a hányada, amit a lakosságszám és a területi ellátási kötelezettség aránytalanságai okoztak. Azt is hangsúlyozta, hogy az adósságtermelődést meggátolja az is, hogy az Egészségbiztosítási Alap 2022. évi költségvetésének eredeti előirányzata 3 600 milliárd forintot, addig 2023-ban már 4 033 milliárdot tartalmaz az ellátások fedezetére.

Áprilisban a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja viszi el a negatív pálmát. Fotó: MTI

Ezzel szemben látható, hogy még mindig nem érzékelhető mindezek hatása, ugyanis Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára azt mondta a Napi.hu-nak, hogy

válságtanácskozást hívtak össze a kórházi beszállítók a brutális adóssághelyzet miatt.

Mint a szakember mondja, az egyetemi klinikákkal együtt, (amelyek a modellváltás után már nem szolgáltatnak adatot az Államkincstárnak), a március végi 54 milliárd forintról áprilisra 58 milliárd forintra nőtt a kifizetetlen számlák végösszege.

Kapcsolódó cikk Ismét elkeserítő helyzetbe kerültek a kórházak Egyetlen hónap alatt 14 milliárd forinttal nőtt az adósságuk – derült ki a Magyar Államkincstár által most közzétett adatokból.

Rásky hozzátette: a válságegyeztetés során fognak dönteni arról, hogy mely kormányzati szereplőktől, és pontosan milyen intézkedéseket várnak el. Ugyanis rengeteg beszállító arról számolt be, hogy idén még egyetlen forintot sem kapott az egészségügyi intézményektől, a kórházvezetők pedig széttárják a karjukat, mert elképzelésük sincs arról, hogy mikor tudnak majd fizetni.

Legnagyobb adóssággal rendelkező kórházak:

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ: 3,478 milliárd forint Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő: 3, 178 milliárd forint Dél-pesti Centrumkórház-Országos Haematológiai és Infektológiai Intézet: 2,034 milliárd forint Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház: 1,799 milliárd forint Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház: 1,580 milliárd forint

Kapcsolódó cikk Derűsebbre sikeredtek márciusban a kórházi adósságok 2023 első két hónapjában extra méretűre, 33,8 milliárad forintra duzzadt a kórházak tartozása, most pedig kijöttek a márciusi adatok is.

Legkisebb adóssággal rendelkező kórházak:

Állami Szívkórház, Balatonfüred: 1 millió forint Parádfürdői Állami Kórház: 10 millió forint Országos Sportegészségügyi Intézet: 14 millió forint Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház: 17 millió forint Pásztói Margit Kórház: 24 millió forint

Az Orvostechnikai Szövetségtől kapott adatok alapján a Napi.hu szerint a Debreceni Egyetem tartozása áprilisban 9,1 milliárd forint, a Pécsi Tudományegyetemé 3,8 milliárd, a Szegedi Tudományegyetemé 5,1 milliárd, míg a Semmelweis Egyetemé 0,26 milliárdra rúg.