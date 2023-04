Kórházi blokkolóórák: van, ahol már a bejelentés előtt megvolt a kivitelező

Már 2023. március 9-én aláírták azt a szerződést, melyet két Heves megyei kórház beléptető rendszerének kiépítésére vonatkozik. Az orvosok többsége viszont csak most áprilisban, a Kórházszövetség konferenciáján tudta meg, hogy újfajta blokkolórendszert építenek ki az állami egészségügyi intézményekben. Amikor ezt meghallották, zúgolódás és nemtetszés hangjai hallatszódtak a sorokból.

Míg az orvosok rácsodálkoztak, addig másoknak az jutott eszébe, hogy egy egész ország állami kórházainak beléptetési rendszerrel való ellátása nem kicsit lesz zsíros falat a közbeszerzési projektekben.

Az első fecskének számító közbeszerzés ezt írja: az „egységes Heves megyei kórház gazdálkodási rendszer kialakítása városi kórházakban” elnevezésű közbeszerzési kiírás szerint a munkahelyi fegyelem növelése érdekében

olyan beléptető rendszer használata szükséges, ami nem manipulálható, azaz csalhatatlan. A közbeszerzés egész pontosan így fogalmaz: pillanatkép készül minden be- és kilépési eseménykor.

Ehhez az intézet minden telephelyén egységes adatbázisra épülő rendszer szükséges, és az, hogy vezetői szinteknek megfelelően folyamatosan ellenőrizhető legyen, hogy kik tartózkodnak a munkahelyen.

A közbeszerzés két helyszínt érint: az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet, valamint a Bugát Pál Kórházat. A tájékoztató szerint a szerődés időtartama 150 naptári nap tehát gyakorlatilag szeptemberbem ezekben az intézményekben már működhet a blokkoló rendszer.

A tenderre mindössze két cég pályázott, a nyertes a budapesti DOCAGE Informatikai Kft. lett, amely 98,4 millió forintért végzi el a munkát. Hozzá kell tenni, hogy ebbe az összegbe nemcsak a bejáratoknál kiépítendő beléptető rendszer tartozik, hanem további három rendszeré is.

Lesz egy úgynevezett bérfelosztó rendszer is. Ez az egész szervezetre vonatkozó korrekt béradatokat, kontrolling rendszer kialakítását és üzembe helyezését jelenti. A fejlesztés külön kezeli majd az orvosi, ápolói és egyéb dolgozói béreket.

Aztán kiépítenek egy beszerzői keretgazdálkodási rendszert is, amely az egy napra jutó gyógyszert, az ápolási napok számát, az aktuális patikai gyógyszerkiadás összegét, valamint a napi raktári anyagkiadás összegét is figyeli.

És végül olyan informatikai rendszert is kialakítanak, ami lehetővé teszi a betegszintű adminisztrációt, amibe például a gyógyszer és transzfúzió adatgyűjtése is beletartozik.

A nyertes DOCAGE Kft. egy húszéves cég, tulajdonosa Sárdi Tamás, aki több cégben is érdekelt, tavaly például több vállalkozást is indított, köztük egy vagyonkezelőt, de van olyan cége is, ami épp mostanában, 2023. március 31-én került végelszámolás alá, nevezetesen az Első Magyar Kórházi Lapkiadó Kft. Sárdi egyébként nem csak arról ismert, hogy hosszú évekig az Egri Önkormányzat tulajdonában álló EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. igazgatósági tagja volt.

Erős jelek mutatnak abba az irányba is, hogy neve tavaly az Uberrel kapcsolatban kiszivárgott adatok kapcsán is felmerülhetett, mivel a Direkt36 cikke szerint jó kormányzati kapcsolatai volták. Ezt mutatta, hogy akkoriban közös cége volt Tiborcz Istvánnal, Orbán Viktor azóta milliárdos üzletemberré vált vejével és Martonyi János korábbi külügyminiszter Zoltán nevű fiával. Ez az Opten adatbázisában végzett kutakodásunk alapján a TSDM Holding Kft. lehetett, melyben egyébként még Tiborcz István üzlettársának tartott Paár Attilának is volt üzletrésze, igaz, közvetetten, cégein keresztül.

A DOCAGE Kft-nek egyébként nem a 2021-es éve volt a legjobb, sőt, 2018 óta csökkenő árbevételt produkáltak. Ezzel együtt 2021-ben 83,2 milliós értékesítésből 27,1 milliós nyereséget termeltek.