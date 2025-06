Kórházi klímagondok – itt a kormány listája

Az utóbbi napokban két kórházban is beadta a kulcsot egy-egy klímaberendezés: előbb a szentesi Bugyi István Kórház krónikus belgyógyászatán, majd a budapesti Jahn Ferenc Kórház Intenzív Osztályának létfontosságú, csíra- és baktériummentes levegőt biztosító légtechnikája (bár ez utóbbit azóta a kórház honlapján cáfolta, és álhíreknek minősítette). Az elsőről az RTL Híradó számolt be Varga Ferenc, a térség DK-s országgyűlési képviselőjének Facebook-posztja után, aki már levelet is írt a Belügyminisztériumnak és a kórház főigazgatójának, a másodikról Dr. Kulja András orvos, a Tisza Párt egészségpolitikusa. A probléma szóba került a szerdai Kormányinfón is:

Tavaly júliusban a Bethesda Kórház klímaberendezésének meghibásodása indította el azt a folyamatot, amely augusztusra Magyar Péter és Takács Péter klímaügyi vitájába torkollott. Most még csak június van, de máris megkezdődtek a kórházi léghűtési rendszerek meghibásodásai. Ezért kérdéssel fordultunk a Belügyminisztériumhoz: a Takács Péter egészségügyi államtitkár által korábban említett, problémás esetekre félretett 3 milliárd forintból javítják-e meg a két hibás berendezést, vagy a kórházaknak a saját költségvetésükből kell állniuk a kiadásokat. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy 2024-ben mely intézményekben történt klímaberendezés-fejlesztés. Választ egyelőre nem kaptunk (de amint megérkezik, frissítjük cikkünket), a parlamenti írásos válaszok között azonban rábukkantunk két listára is, amelyeket Rétvári Bence államtitkár tett közzé június elején – ezek tartalmazzák, hol történt ilyen jellegű fejlesztés.

Mindezt Oláh Lajos, a DK országgyűlési képviselője kérdésére tette közzé, aki azt tudakolta Pintér Sándortól: „Mit tesznek azért, hogy a kritikus, súlyos hőstresszt okozó időszakokban a kórházakban a klímák működése folyamatos legyen, és ne kelljen számítani többnapos leállásra?”

Az még mindig nem világos, tavaly hány helyen történtek fejlesztések vagy javítások

Erre Rétvári Bence államtitkár pedig a következő választ adta:

„Ahogyan 2024-ben, úgy idén is elkülönített forrással rendelkezik a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) a havária helyzet elhárítására. A kórházak klímaberendezéseinek állapotfelmérése megtörtént, karbantartásuk folyamatban van”.

Rétvári arra hívta fel a képviselő figyelmét - amit már tavaly ősszel is említett –, hogy 2018-2024 között 16 077 896 293 forint értékben történtek légtechnikai beruházások a kórházakban.

Ezek után közzétett egy listát, hogy 2020-2023-ban mely kórházakban történt klimatizálás vagy a légtechnikai rendszerek kialakítása, felújítása (de mivel nem tartalmazza a 2024-es munkálatokat, ebből arra lehet következtetni, hogy vagy nem történt ilyen tavaly, vagy valamilyen okból nem került be ebbe a felsorolásba. Ugyanakkor tegnap Takács Péter említett egy-két 2024-es példát). Íme a lista:

Ajkai Magyar Imre Kórház (fertőző osztály)

(fertőző osztály) Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (fül-orr-gége műtő, A épület nőgyógyászati műtő, császár műtő, Maglódi úti A épület szemészeti műtő)

(fül-orr-gége műtő, A épület nőgyógyászati műtő, császár műtő, Maglódi úti A épület szemészeti műtő) Dél-pesti Centrumkórház, Szent László telephely (21. számú fül-orr-gége műtő, 45. számú transzplantációs osztály és hematológia 17. számú infektológiai fekvőbeteg osztály)

(21. számú fül-orr-gége műtő, 45. számú transzplantációs osztály és hematológia 17. számú infektológiai fekvőbeteg osztály) Dél-pesti Centrumkórház Jahn Ferenc Kórház rehabilitációs centrum (4 db split telepítése)

rehabilitációs centrum (4 db split telepítése) Dél-pesti Centrumkórház Merényi Gusztáv telephely (földszinti VRV klíma telepítés)

(földszinti VRV klíma telepítés) Dél-pesti Centrumkórház Szent István telephely (D épület)

(D épület) Észak-budai Szent János Centrumkórház (26. számú épület, 11. számú épület nőgyógyászat)

(26. számú épület, 11. számú épület nőgyógyászat) Budai Gyermekkórház (A/B/C épülete)

(A/B/C épülete) Kútvölgyi toronyépület (3 sebészeti műtő, 2 urológiai műtő, 2 gasztroenterológiai laparoszkópos műtő, 6. emeleti patológia-őrző, 1. emeleti kardiológiai őrző, 2. emeleti ITO (intenzív terápiás osztály), 3-4. emeleti őrzők, 5. emeleti urológiai őrzők, földszinti CT/RTG)

(3 sebészeti műtő, 2 urológiai műtő, 2 gasztroenterológiai laparoszkópos műtő, 6. emeleti patológia-őrző, 1. emeleti kardiológiai őrző, 2. emeleti ITO (intenzív terápiás osztály), 3-4. emeleti őrzők, 5. emeleti urológiai őrzők, földszinti CT/RTG) Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (SBO – sürgősségi baleseti osztály, földszinti járóbeteg-rendelők)

(SBO – sürgősségi baleseti osztály, földszinti járóbeteg-rendelők) Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Autista mintaház, C épület műtők)

(Autista mintaház, C épület műtők) Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (urológia felújítása, E és H épület, urológiai robot-műtő, D épületben található 2 sebészeti műtő)

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (S és L épület)

(S és L épület) Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet, Fiumei úti telephely (diagnosztikai részleg, A4. épület urológiai műtők, A épület szemészeti műtő, rendelő épülete, fül-orr-gége műtő)

(diagnosztikai részleg, A4. épület urológiai műtők, A épület szemészeti műtő, rendelő épülete, fül-orr-gége műtő) Szent Margit Kórház (C épület – Covid részleg)

(C épület – Covid részleg) Szentesi Dr. Bugyi István Kórház (37-es épület intenzív terület, 38-as épület)

(37-es épület intenzív terület, 38-as épület) Országos Onkológiai Intézet (18-as épület, 8/A épület)

(18-as épület, 8/A épület) Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (főépület)

(főépület) Szent Imre Kórház (SBO tüzeset utáni helyreállítás).

Rétvári Bence válaszában ezek után még egy listát közölt, mint írja: a „közelmúltban” végzett klímafejlesztésekről. A listában itt-ott feltűnik egy-egy évszám, így akad köztük 2014-15-ben végzett munkálat, de van olyan, amihez 2024 van írva – ám a többségnél semmilyen évszám nincs feltüntetve:

Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház és Réthy Pál Tagkórház (új split klímák telepítése, régebbiek fertőtlenítése, új folyadékhűtők és légkezelők, multiklímák felhelyezése)

(új split klímák telepítése, régebbiek fertőtlenítése, új folyadékhűtők és légkezelők, multiklímák felhelyezése) Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház (vérvételi helyiségek klimatizálása, 15 darab split klíma és 2 darab mobil készülék beszerzése, traumatológiai osztály B folyosó klimatizálása)

(vérvételi helyiségek klimatizálása, 15 darab split klíma és 2 darab mobil készülék beszerzése, traumatológiai osztály B folyosó klimatizálása) Bugát Pál Kórház, Gyöngyös (5 darab split klíma beszerzése, korábbiak javítása)

(5 darab split klíma beszerzése, korábbiak javítása) Albert Schweitzer Kórház Hatvan (a rendelőintézetben 5 darab klíma beüzemelése, a központi műtőben és a járóbeteg rehabilitációs központban légtechnika kialakítása 2014-15-ben, a járóbeteg szakrendelőben központi hűtő-fűtő berendezés kialakítása 2019-ben)

(a rendelőintézetben 5 darab klíma beüzemelése, a központi műtőben és a járóbeteg rehabilitációs központban légtechnika kialakítása 2014-15-ben, a járóbeteg szakrendelőben központi hűtő-fűtő berendezés kialakítása 2019-ben) Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház (kritikus helyeken split klímák felhelyezése)

(kritikus helyeken split klímák felhelyezése) Borsod-AbaújZemplén Vármegyei Központi Kórház (a steril, illetve a kiemelt gyógyászati helyiségek klimatizálása, légkezelők és folyadékhűtők javítása és telepítése 2019-2024)

(a steril, illetve a kiemelt gyógyászati helyiségek klimatizálása, légkezelők és folyadékhűtők javítása és telepítése 2019-2024) Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház (L épületben folyadékhűtő cseréje 2024-ben)

(L épületben folyadékhűtő cseréje 2024-ben) Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (hibrid-perifériás műtő klimatizálása, gyermekház CT és MR helyiségekben 1-1 darab folyadékhűtő, intenzív és sürgősségi osztályon teljes felújítás légkezelővel)

(hibrid-perifériás műtő klimatizálása, gyermekház CT és MR helyiségekben 1-1 darab folyadékhűtő, intenzív és sürgősségi osztályon teljes felújítás légkezelővel) Észak-budai Szent János Centrumkórház (traumatológián új klímarendszer, nőgyógyászati nagyműtőkben új klímarendszer -KEF-es kórházfelújítási program keretében, a Kútvölgyi tömbben 5 új műtő és 2 endoszkópos labor kialakítása teljes légtechnikával, az idegsebészeten folyadékhűtő-rendszer kialakítása)

Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház (izotóp diagnosztikán 1 darab új folyadékhűtő telepítése, gyerek osztályon 1 darab meglévő folyadékhűtő cseréje, SBO-n 2 darab új légkezelő berendezés telepítése, 1 darab új folyadékhűtő beüzemelése, onkológiai tömbben 2 darab új folyadékhűtő beépítés, 6 darab új légkezelő berendezés, 1 darab hőszivattyú beépítése, 7. műtőben meglévő légkezelő gép teljes felújítása, 17 darab split klíma és 15 darab FanCoil berendezés telepítése)

(izotóp diagnosztikán 1 darab új folyadékhűtő telepítése, gyerek osztályon 1 darab meglévő folyadékhűtő cseréje, SBO-n 2 darab új légkezelő berendezés telepítése, 1 darab új folyadékhűtő beüzemelése, onkológiai tömbben 2 darab új folyadékhűtő beépítés, 6 darab új légkezelő berendezés, 1 darab hőszivattyú beépítése, 7. műtőben meglévő légkezelő gép teljes felújítása, 17 darab split klíma és 15 darab FanCoil berendezés telepítése) Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház (egy terembe multiklíma telepítése)

(egy terembe multiklíma telepítése) Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház (A épület központi műtők hűtési kapacitásnövelése, fül-orr-gégészeti műtő folyadékhűtő csere, szülészet-nőgyógyászat Sectios műtő és ellátó helyiségek temperálása, folyadékhűtő cseréje, A, B, C, E, L, EFI épületek légkondicionálásának fejlesztése, neurológia épület hűtéscseréje, főépület 5-6. emeleti műtők hűtéskapacitásának bővítése)

(A épület központi műtők hűtési kapacitásnövelése, fül-orr-gégészeti műtő folyadékhűtő csere, szülészet-nőgyógyászat Sectios műtő és ellátó helyiségek temperálása, folyadékhűtő cseréje, A, B, C, E, L, EFI épületek légkondicionálásának fejlesztése, neurológia épület hűtéscseréje, főépület 5-6. emeleti műtők hűtéskapacitásának bővítése) Keszthelyi Kórház (19 darab klíma vásárlása)

(19 darab klíma vásárlása) Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház (fali split klímaberendezések felszerelése)

(fali split klímaberendezések felszerelése) Hévízi Szent András Reumakórház Gyógyfürdő (a tófürdő kiszolgáló létesítményeiben, és egy kórházi részlegben új klímák üzembe helyezése).

Tehát vélhetőleg ezek a legfrissebb állami listák, amelyek támpontot nyújthatnak abban, hogy légkondicionálási munkálatokat rögzítettek – ám hiányzik belőlük a precizitás, a statisztikák pontossága, az évszámok rendszeres feltüntetése. Mindez éles ellentétben áll azzal az egészségügyről készített összegzéssel, amivel a Direkt36 rukkolt elő a Telexen, ahol dokumentumokra alapozott tűéles helyzetjelentést közöltek arról, hogy miért és hány helyen álltak le az elmúlt pár évben a kórházi osztályok, ami egyet jelent a magyar kórházak kivéreztetésével.