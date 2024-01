Koronavírus: egy új tünet egyre több embernél jelentkezik

Egyre jobban terjed a a koronavírus új, JN.1 variánsa. Egy hónap leforgása alatt a globális fertőzések több mint negyedéért lett felelős ez a változata, miközben november elején még a globális fertőzések csupán 3 százalékát tette ki. Minél több megbetegedés történik, annál többet tudnak meg az orvosok és kutatók is a mutációról, így aztán most úgy tűnik, hogy a szokásos tüneteken kívül egy-két újra is érdemes odafigyelni - írja a hvg.hu.

A brit egészségügyi hatóság 2023 decemberi jelentése szerint az alábbi tünetek fordulnak elő a leggyakrabban:

orrfolyás (31,1 százalék),

köhögés (22,9 százalék),

fejfájás (20,1 százalék),

gyengeség vagy fáradtság (19,6 százalék),

izomfájdalom (15,8 százalék),

torokfájás (13,2 százalék), alvási problémák (10,8 százalék),

aggodalom vagy szorongás (10,5 százalék).

Tehát a leggyakoribb tünetek között már nincs ott a szaglás és az ízérzékelés elvesztése, ugyanakkor az esetek 10,5 százalékában szorongásos tünetekről számolnak be a fertőzöttek. A JN.1 gyors terjedése azt mutatja, hogy könnyebben fertőz, mint a korábbi variánsok. Emellett minden bizonnyal a karácsonyi időszakban fellendülő utazási kedv is nagyban hozzájárul a terjedéséhez.