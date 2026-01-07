Közel 100 milliárdos adóssággal kezdték az újévet a kórházak

November végére az összes kórházi adósság, vagyis az Országos Kórhái Főigazgatóság (OKFŐ) által fenntartott intézményeknél és az egyetemi klinikáknál felhalmozódott tartozás összege 94,3 milliárd forintot ért el, vagyis decemberre tényleg túl lesz a 100 milliárd forinton a tartozásállomány – mondta az Economx-nak Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára.

Egy hónappal korábban az intézmények össztartozása 85,7 milliárd forint volt.

A négy egyetemi klinika november végén 26,2 milliárd forint kifizetetlen számlát halmozott fel: a Szegedi Tudományegyetem: 8,79 milliárd forintot;

a Semmelweis Egyetem: 0,97 milliárd forintot;

a Debreceni Tudományegyetem: 7,85 milliárd forintot;

a Pécsi Tudományegyetem: 8,61 milliárd forintot.

A Szent János Kórháznak rendre magas tartozása van

Fotó: Facebook/Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Tavaly, vagyis 2025-ben nem nagyon volt olyan hónap, amikor a tolerálható adósság időarányos értéke alatt lett volna a kórházi tartozás. Még az első félévben az intézmények próbálták tartani az adósságszintet, júliusban azonban az összes lejárt tartozás elérte a 60 milliárd forintot, és onnantól kezdve igazából csak az volt a kérdés, hogy a 100 milliárdos adósságot novemberben vagy decemberben érik-e el a betegeket ellátó intézmények.

Rásky László a beszállítók érdekeit képviselő szakszövetség főtitkára a lapnak úgy fogalmazott, hogy a kórházi beszállítók továbbra is úgy gondolják, hogy az egészségügyi finanszírozásért felelős és azt teljesítő magyar állam kötelessége, hogy biztosítsa az anyagi fedezetet ahhoz, hogy az intézmények határidőre ki tudják fizetni a megrendelt termékek, orvostechnikai eszközök és az elvégzett szolgáltatások ellenértékét.

„A tavalyi 150 milliárd forint mellett idén további 80 milliárd forint pluszforrás kerül a rendszerbe” – tette hozzá a főtitkár.

Hozzátette: A januárra ígért és a tavaly év végéig felhalmozott adósságra vonatkozó konszolidációt követően fog megmutatkozni, hogy az intézményrendszer jelenlegi teljesítménye mellett elégségesek lesznek-e ezek a lépések, illetve hogy milyen további intézkedésekre lesz szükség még 2026-ban.

Idén januárban az adósságrendezés mellett az Orvostechnikai Szövetség arra számít, hogy a Kórházi Adósságkezelő Munkacsoportot ismét összehívják, ahol kiértékelhetik a 2025-ös év történéseit, levonhatják a konklúziókat – mondta Rásky László.