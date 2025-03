Közel 50 kilométerrel kell arrébb menni: kényszerszünetet rendeltek el a kisbéri kórházban

Ellátást pedig csak a 47 kilométerre található Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórházban kaphatnak. A lap írt arról is, hogy az elmúlt időszakban több helyen is ideiglenesen vagy véglegesen megszűnt a szülészeti ellátás az országban. A keszthelyi kórház szülészeti osztályát 2024. november 4-én szüntették meg. Két orvos nyugdíjba vonulása miatt pedig 2025. május 31-ig átmenetileg szünetel a szülészeti és nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás Mezőtúron.

