Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Kritikus helyzet állt elő ebben a vidéki kórházban

A hírek szerint az ajkai Magyar Imre Kórház fekvőbeteg-ellátásában mindössze 16 főállású szakorvos maradt, miközben az ápolói létszám is töredéke a biztonságos működéshez szükségesnek.

Az elmúlt napokban dr. Balatincz Péter, az ajkai kórház traumatológus főorvosa a Tisza Párt ajkai fórumán olyan számadatokat ismertetett, amelyek komoly aggodalomra adnak okot a helyi lakosság körében. A szakember tájékoztatása szerint a kórház működőképessége a végsőkig feszített: a szakápolók száma jelenleg a két-háromszorosa kellene, hogy legyen a mostaninak ahhoz, hogy a betegellátás zavartalan és biztonságos maradjon.

A helyzetet Dr. Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségpolitikusa is megerősítette, aki szerint tarthatatlan, hogy a szakmát és a betegeket gyakorlatilag magukra hagyták a döntéshozók.

A 16 főállású szakorvos egy ekkora térséget kiszolgáló intézmény esetében olyan alacsony szám, amely már középtávon is kérdésessé teszi az ellátás folytonosságát.

Drámai a helyzet az ajkai kórházban
A probléma nem csupán statisztikai adat: a szakemberhiány közvetlen hatással van a betegbiztonságra, növeli a várólistákat és elviselhetetlen terhet ró a még állományban lévő, emberfeletti munkát végző dolgozókra.

Az ajkaiszo.hu szerint egy ajkai olvasói csoportban közzétett szavazás rávilágít a közhangulatra is.

A válaszadók elsöprő többsége 71 százaléka úgy véli, hogy „azonnali változásra és jelentős forrásbevonásra” van szükség az egészségügyben.

A lakosság egy része (18 százalék) hősnek tekinti a még kitartó orvosokat és ápolókat, de attól tartanak, hogy a személyzet bele fog rokkanni a terhelésbe. A szavazók 11 százaléka pedig nyíltan bevallotta: félnek attól, hogy baj esetén nem jut rájuk vagy családtagjaikra megfelelő figyelem.

„Ezt az életbevágóan fontos információt ne tartsák titokban” – kéri Dr. Kaáli Nagy Géza

Dr. Kaáli Nagy Géza, az elsőként államosított Kaáli Intézetek alapítója és vezetője szerint nagyon nem mindegy, melyik állami meddőségi centrumban kezelik a meddő nőket.

Pont a választások előtt hozott a kórházakat érintő döntést a kormány

Orbán Viktor a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről szóló rendeletet írt alá.

„Az emberek félnek attól, amit az orvostól tudnak meg, pedig életmentő lehet”

Félnek az emberek az egészségügyi információktól, pedig akár életmentő is lehet: a szívinfarktus és a stroke akár 10-15 évre előre jelezhető. A csütörtöki Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia előadója, Dr. Balázs Anna erről is beszélt, Dobó Kata pedig úgy látja, egyre többen tartják fontosnak a jó minőségű alvást és pihenést.

Felmondások a Nyírő Gyula Intézetben: várólistán a 19 pszichiáter

Hétfőn derülhet ki, hogy visszaveszik-e a felmondott dolgozókat.

Új babamentő inkubátort adtak át Budapesten

Az újszülöttek biztonságos elhelyezéséről a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben gondoskodnak. 

Egyre többen cserélik le doktor Google-t doktor AI-ra

A lakosság mindennapi egészségügyi kérdéseire egyre gyakrabban az AI ad elsőként választ. A PwC Magyarország és a Publicis Groupe Hungary közös kutatása szerint a mesterséges intelligencia sokaknál természetes egészségügyi tájékozódási eszközzé vált. A technológia egyre nagyobb szerepet tölt be a páciensek eligazodásában.

Az ígéretek ellenére mégsem fizetik ki minden kórház adósságát

Új szabályokat hoztak, például a tolerálható adósság fogalmát is bevezették. 

Nem az orvosok kiiktatása az AI célja

Bár sokan csak a tehetősek divathóbortnak tartják a longevity-t, a hosszú élettel foglalkozó tudományt, valójában sokkal mélyebb rétegeket érintő szegmens. Mindeközben a mesterséges intelligencia megjelenésével még inkább gellert kapnak az ezzel foglalkozó innovációk – a március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia pedig épp ilyen fókuszból tekint a témára, melyről a résztvevők közül két szakértő beszél.

Sikerül megfékezni az egyre durvább járványt Magyarországon?

Sokmilliós vakcinatendert írt ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a hepatitis A vírus megfékezésére. Meg is van a nyertes.

Itt élnek Európa legidősebb emberei

Több mint másfél évszázadon át a várható élettartam folyamatosan nőtt a leggazdagabb országokban. De vajon van-e még feljebb is?

