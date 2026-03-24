Kritikus helyzet állt elő ebben a vidéki kórházban

Az elmúlt napokban dr. Balatincz Péter, az ajkai kórház traumatológus főorvosa a Tisza Párt ajkai fórumán olyan számadatokat ismertetett, amelyek komoly aggodalomra adnak okot a helyi lakosság körében. A szakember tájékoztatása szerint a kórház működőképessége a végsőkig feszített: a szakápolók száma jelenleg a két-háromszorosa kellene, hogy legyen a mostaninak ahhoz, hogy a betegellátás zavartalan és biztonságos maradjon.

A helyzetet Dr. Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségpolitikusa is megerősítette, aki szerint tarthatatlan, hogy a szakmát és a betegeket gyakorlatilag magukra hagyták a döntéshozók.

A 16 főállású szakorvos egy ekkora térséget kiszolgáló intézmény esetében olyan alacsony szám, amely már középtávon is kérdésessé teszi az ellátás folytonosságát.

Drámai a helyzet az ajkai kórházban

A probléma nem csupán statisztikai adat: a szakemberhiány közvetlen hatással van a betegbiztonságra, növeli a várólistákat és elviselhetetlen terhet ró a még állományban lévő, emberfeletti munkát végző dolgozókra.

Az ajkaiszo.hu szerint egy ajkai olvasói csoportban közzétett szavazás rávilágít a közhangulatra is.

A válaszadók elsöprő többsége 71 százaléka úgy véli, hogy „azonnali változásra és jelentős forrásbevonásra” van szükség az egészségügyben.

A lakosság egy része (18 százalék) hősnek tekinti a még kitartó orvosokat és ápolókat, de attól tartanak, hogy a személyzet bele fog rokkanni a terhelésbe. A szavazók 11 százaléka pedig nyíltan bevallotta: félnek attól, hogy baj esetén nem jut rájuk vagy családtagjaikra megfelelő figyelem.