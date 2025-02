Különleges oka vana a Megyeri híd díszkivilágításának

A ritka betegségek napját minden évben február utolsó napján tartják, melynek fő célkitűzése az, hogy világszerte felhívja a társadalom és a döntéshozók figyelmét a ritka betegségekre és a betegek életére gyakorolt hatásukra. A RIROSZ, a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége egy olyan ernyőszervezet, mely a ritka betegekkel foglalkozó civil szervezeteket fogja össze, problémáikat úgy hazai, mint európai szinten képviseli. Idén is számos középület, köztük a Magyar Közút kezelésében lévő Megyeri híd is speciális díszvilágítást kap: február 21-28 között kék, zöld, rózsaszín és lila színekben látható a híd ezzel is felhívva a figyelmet az ügy fontosságára.