Kunetz Zsombor: Az új várólista-protokoll egyes embereket megfoszt a műtét lehetőségétől

Az egészségbiztosító április 1-től új várólista-protokoll szabályokat alkalmaz a térd-és csípőprotézisre váró betegeknél. Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő Facebook-oldalán arról ír, hogy olyan még nem volt, hogy az egészségügyi államtitkárság, a NEAK, illetve jelen esetben az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ortopédiai Tagozata együtt kéz a kézben kiadtak egy protokollt amely a hiánygazdaság vezérelt passzív eutanáziára kényszeríti az orvosokat.

Főleg olyat nem, amely megkülönböztet ideiglenes és abszolút ellenjavallatokat is.

Ezen kritériumok alapján, például nem operálható meg az akinek a BMI indexe 35-40 között van, azaz mondjuk egy 180 cm-es és 115 kg súlyú beteg már nem kerülhet fel a várólistára, ahogyan az a beteg sem, akinek az együttműködésének, szociális helyzetének elégtelensége zárja ki a műtétet. Az persze tökmindegy, hogy a beteg az 180 cm-es és testzsír százaléka minimális csupa izom, a szabály az szabály – írja Kunetz.

Azt is sérelmez, hogy abszolút kontraindikációk alatt is vannak nagyon furcsa kitételek, így például nem kerülhet fel a várólistára egyáltalán az a nem operálható meg az a beteg, aki:

„a kooperáló képességének teljes hiánya miatt várhatóan alkalmatlan a posztoperatív együttműködésre, nem rehabilitálható”. Azaz például egy súlyos autista baleseti sérült már nem kaphat szükség esetén sem ilyen ellátást, azaz az életének a további részében nagy valószínűséggel, ágyhoz kötött lesz. Ahogyan ágyhoz kötött lesz az a beteg is, akinek az életkilátásai a következőképpen alakulnak: bármely olyan betegség (pl. áttétes daganat, autoimmun betegség, stb.), ami miatt a beteg várható élet kilátása kevesebb, mint 3-6 hónap."

Azt a szabályzat nem taglalja, hogy ki állapítja meg azt, hogy mi az adott beteg életkilátása. A daganatos betegek jelentős része az életük utolsó egy-két hónapjáig aktív életet élnek, nagyon sokszor az utolsó hónapban az utolsó egy-két héten romlik annyira az állapotuk, hogy ágyhoz kötöttek lesznek, így ezen betegektől is értékes aktív időt vesz el ez a protokoll. Az pedig, hogy egy protokoll úgy rendelkezik, hogy az apoplexia cerebri (vérzéses stroke) bizonyos eseteiben nem jöhet szóba a műtét, az már az egész szabályzat igénytelenségét hangsúlyozza ki – jelenti ki Kunetz Zsombor.

Nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy a jelen gyakorlat szerint azokat a betegeket is várólistára kell tenni (aztán másnap leszedni, hogy a várólista átlagot javítsák), akik éppen egy balesetben sérültek meg és sérülésük miatt szükséges a csípőprotézis beültetése, a fenti esetek rájuk is vonatkoznak. Tehát nem arról van szó, hogy felesleges egy súlyos, élete vége felé közeledő beteget megoperálni, mert már kopott és fájdalmas a csípőízülete, hanem arról, hogy ez azokra is vonatkozik, akik balesetet szenvedtek és műtét elmaradása miatt nagy valószínűséggel az életük végéig ágyhoz kötöttek lennének.

Éppen ezért ez a protokoll szakmai alkalmatlansága mellett, bár a hiánygazdálkodást próbálja kezelni, pongyolasága, ostobasága miatt sokkal inkább olyan rétegek ellátásának a megtagadását is magába hordozza, amit egy kulturált európai ország nem engedhet meg magának.