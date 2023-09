Kunetz Zsombor: "Be kellene már fejezni a hazudozást"

Nyugdíj kontra egészség: meglepő eredmény született Magyarországon

Az egészségpénztárakon nem fognak a pénzügyi nehézségek, egyre több tagjuk van, és ők sokat is fizetnek. A dráguló magánorvosi szolgáltatásoknál jól jön az adóvisszatérítés, ráadásul még a lakáshitel törlesztésére vagy a beiskolázásra is használható az itt lévő megtakarítás. Az egészségpénztárak népszerűségüket az is mutatja, hogy fenállásuk óta először már több a tagjuk, mint az önkéntes nyugdíjpénztáraknak.