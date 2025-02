Kunetz Zsombor elszomorító állapotokat mutatott be

Kitért arra is, hogy ugyanakkor az uniós pályázati honlapon megtalált egy több mint 2 milliárd forintos „a Zalaegerszeg mentőállomás bontása és új építése” pályázatot, amelyen eredmény is született, és a pályázati dokumentáció szerint még 2022 júniusában szerződést kötöttek rá – a munka elvégzése azonban szemmel láthatóan nehézkesen halad.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!