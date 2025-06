Kunetz Zsombor elszomorító látleletet hozott egy magyar kórházról

Egy végzős szegedi orvoshallgató, Kincse Csongor beszédét idézte az egészségügyi szakértő, amelyben a frissen végzett orvos egyebek mellett arról beszélt, hogy „egy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló egészségügyben kell majd dolgozni” a most diplomázóknak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!