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Egészségügy Kunetz Zsombor

Kunetz Zsombor: gyorsuló tempóban üresednek a háziorvosi praxisok

mfor.hu

Szerinte az átalakítást követő időszakban a növekedés üteme közel megduplázódott.

„A 2023-ban megkezdett ügyeleti reformot követő két évben 251-gyel nőtt a betöltetlen háziorvosi praxisok száma. Ehhez hasonló növekedésre korábban csaknem négy év kellett, vagyis az átalakítást követő időszakban a növekedés üteme közel megduplázódott” – írja fb-posztjában Kunetz Zsombor a 444 cikke szerint.

Az egészségügyi szakértő, a Röntgen blog szerzője közérdekű adatigénylés keretében kikérte az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a tartósan betöltetlen háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok számának alakulását.

Kunetz szerint „ez egy újabb ok, ami miatt Pintér Sándornak exbelügyminiszterként szégyellnie kell magát”. „Takács Péter kontárkodását már itt le kellett volna állítani” – szögezi le a szakértő.

 

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