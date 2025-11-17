2p
Kunetz Zsombor hátborzongató adatot mutatott a magyar egészségügyről

A rákhalálozási mutató pocsék.

Megjelent az OECD éves kiadványa, a Health at a Glance 2025 (Egészségügyi áttekintés 2025) – íme a Kásleri örökség és a Takács-féle jelen – kezdi legújabb posztját Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő.

Mint írta, hiába gondolják úgy, hogy

azért rossz a magyar rákstatisztika, mert a boncolások száma magasabb arányú, mint a európai országokban, így  tulajdonképpen mellékleletként azok a boncolások során felfedezett daganatos betegségek is bekerülnek a rákregiszterben, amelyek nem feltétlen voltak okai az egyén halálának, ez nem igaz.

A szakember szerint az OECD most megjelent adatai feketén-fehéren cáfolatot nyújtanak. Kiemelte:

a daganatos megbetegedések előfordulási aránya több a hazai egészségügyi rendszernél fényévekkel fejlettebb nyugat-európai országokban magasabb, mint például Norvégiában, Kanadában, vagy Dániába, Hollandiában. Ennek megfelelően, ha a magyar egészségügy olyan jól teljesítene, akkor ezen országokban a rákhalálozás is magasabb lenne. Csakhogy ennek éppen az ellenkezője igaz, azaz Magyarországon alacsonyabb a felfedezett rákos megbetegedések száma, mint Nyugat-Európa számos országában, azonban a rákhalálozási mutatónk a legrosszabb.

Kunetz Zsombor hangsúlyozta:

annak ellenére, hogy a százezer emberből kevesebb daganatos beteget mutat a magyar rendszer mondjuk a hollandhoz képest, mégis Magyarországon százezer emberből sokkal többen halnak meg rákos megbetegedésekben. Ami nyilván azt jelenti, hogy sokkal rosszabb az onkológia ellátás hazánkban, mint Hollandiában, vagy egy csomó másik országban.

Az egészségügyi szakértő teljes posztját itt olvashatja el:

